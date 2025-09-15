Eddie Irvine: «Lewis Hamilton ist etwas zu alt»

Hartes Urteil: Der frühere Ferrari-Pilot Eddie Irvine ist sich sicher: Lewis Hamilton war schon etwas zu alt, als er sich dazu entschloss, das Mercedes-Team zu verlassen, um beim Rennstall aus Maranello an Bord zu gehen.

Für Lewis Hamilton war es ein Schock: Der siebenfache Weltmeister kassierte nach dem Rennen in Zandvoort eine Startplatz-Strafe für das Ferrari-Heimspiel in Monza, weil er die Vorgaben des Renndirektors missachtet hatte. Das Vergehen hatte der Rekord-GP-Sieger bereits vor dem Start des Rennens begangen, als er bei den doppelt geschwenkten gelben Flaggen in der letzten Kurve und bei der Einfahrt zur Boxengasse sein Tempo nicht ausreichend reduziert hatte.

Hamilton musste deshalb sein erstes Monza-Rennen in Rot mit einer Hypothek in Angriff nehmen. Die fünftschnellste Zeit im Qualifying sorgte dafür, dass er es gerade noch in die Top-10 der Startaufstellung schaffte. Aus der fünften Reihe losbrausend eroberte der Brite den sechsten Platz, während sein Teamkollege Charles Leclerc Vierter wurde. Damit schaffte es keiner der beiden Ferrari-Stars im Königlichen Park aufs Treppchen.

Dass sich Hamilton schwer tut, bei den Roten auf Touren zu kommen, zeigt auch der Blick in die Statistik: Der 40-Jährige unterliegt im teaminternen Vergleich sowohl im Quali- als auch im GP-Duell: Auf einer schnellen Runde konnte er seinen Stallgefährten erst vier Mal schlagen, während Leclerc zwölf Mal der Schnellere war. Im Rennen kam Leclerc auch zwölf Mal vor dem 105-fachen GP-Sieger ins Ziel. Nur zwei Mal – in Imola und Silverstone – hatte Hamilton die Nase vorn. Zwei Mal gab es für die Ferrari-Truppe eine Nullrunde: In Schanghai wurden beide Fahrer nach dem GP disqualifiziert, in Zandvoort fielen beide aus.

Über die Gründe für die Probleme von Hamilton wird viel diskutiert, und nicht selten wird das Alter des früheren Dauersiegers als mögliche Ursache genannt. Auch Ex-Ferrari-Star Eddie Irvine ist sich sicher, dass der Wechsel von Mercedes zu Ferrari zu spät erfolgte, wie er in Monza gegenüber «Sky Sports F1» erklärte: «Das Problem ist, dass Lewis Hamilton etwas zu alt ist», hielt der 59-jährige Nordire fest. «Aber er hat sieben Weltmeistertitel gewonnen, deshalb hat er auch seinen Preis», fügte er an.

Für Ferrari sei es generell schwieriger, da das Team in Italien beheimatet ist, glaubt Irvine. «Die britischen Teams sind alle von anderen Rennställen umgeben, da gibt es einen Austausch. Es ist ganz anders, und auch viel schwieriger, wenn man in Maranello auf sich allein gestellt ist.» Ferrari verfüge zwar über das richtige Image und die Historie. Doch der gegenseitige Austausch fehle, betonte der vierfache GP-Sieger, der von 1996 bis 1999 für die Roten auf Punktejagd gegangen war.



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20