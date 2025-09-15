Mercedes: Podest-Chance beim GP in Baku?
Simone Resta sprach unlängst über die Podest-Chancen von George Russell in Baku
Der Formel-1-Zirkus wird seine Zelte in dieser Woche in Aserbaidschan aufschlagen. Auf dem schnellen Stadtkurs von Baku steht für die Fahrer eine besondere Herausforderung an, denn die von F1-Streckenarchitekt Hermann Tilke und seinem Team entworfene Piste umfasst zwei lange Geraden und ein paar sehr enge Kurven.
Im vergangenen Jahr sicherte sich Oscar Piastri den Sieg in Aserbaidschan. Der Australier hatte das Rennen von Startplatz 2 aus der ersten Reihe in Angriff genommen. Der direkt hinter ihm ins Ziel gekommene Ferrari-Pilot Charles Leclerc hatte sich die Pole gesichert. Das Podest komplettierte George Russell. Der Mercedes-Pilot fuhr als Fünftschnellster des Qualifyings aus der dritten Startreihe los.
Die Frage, ob es für das Mercedes-Team auch in diesem Jahr möglich ist, einen Podestplatz zu erringen, lässt sich dennoch nicht klar beantworten, wie Simone Resta in seiner GP-Analyse betont. Der stellvertretende Technikchef mahnt: «Für ein Team wie unseres ist es immer das Ziel, aufs Podest zu kommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass McLaren das ganze bisherige Jahr schon bei allen Bedingungen schnell war.»
«Zuletzt hat auch Max Verstappen sich ziemlich stark präsentiert, deshalb wird es hart. Es wird schwierig. Und wir müssen sicherstellen, dass wir auf einer schnellen Runde unser Potenzial ausschöpfen. Wir müssen auch operativ eine fehlerfreie Leistung zeigen. Dann sollten wir auch in der Lage sein, um einen Top-3-Platz zu kämpfen», ist der Italiener überzeugt.
Ob die Streckencharakteristik von Baku gut zu den Stärken des diesjährigen GP-Autos mit dem Stern passt, sei eine gute Frage, sagt Resta. «Im vergangenen Jahr haben wir einen guten Auftritt hingelegt und George hat es aufs Podest geschafft. Aber wie gesagt, die Konkurrenz ist derzeit stark. Es könnte ein gutes Pflaster für uns sein, aber wir müssen alles so gut wie nur möglich hinbekommen.»
