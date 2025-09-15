Aserbaidschan-GP im TV: Legt Verstappen in Baku nach?
Mit Max Verstappen ist immer zu rechnen, das hat der Red Bull Racing-Star in Monza wieder einmal unter Beweis gestellt
Mit der starken Form, die Red Bull Racing und Max Verstappen auf dem Highspeed-Kurs von Baku gezeigt haben, sorgten der Titelverteidiger und sein Team für eine Überraschung. Ein Bisschen überraschte sich die Mannschaft aus Milton Keynes auch selbst. Denn dass der vierfache Champion nach seiner Rekord-Runde im Qualifying auch im Rennen die McLaren-Fahrer im Griff haben konnte, damit hatte auch in den eigenen Reihen keiner gerechnet.
Verstappen selbst gestand nach dem Fallen der Zielflagge: «Es lief wahrscheinlich etwas besser als erwartet, würde ich sagen. Doch sobald ich die Führung zurückerobert hatte, habe ich mich auf mein eigenes Rennen konzentriert.» Sein Dienstwagen habe sich mehr nach seinem Geschmack verhalten, schilderte er strahlend.
Der aktuelle WM-Dritte betonte aber auch mit Blick auf den Vorsprung von rund 19 Sekunden, den er im Ziel auf den zweitplatzierten Lando Norris hatte: «Wir haben eine normale Reifenstrategie umgesetzt, während McLaren lange mit dem Stopp gewartet hat, weil man auf eine Safety-Car-Phase gehofft hat. Das hat die Lücke dann etwas vergrössert.»
Die Frage, ob Verstappen in Baku nachlegen kann, wird sich spätestens am Samstag klären. Der Titelverteidiger machte seinen Fans Mut, als er berichtete: «Ich denke, wir haben bei der Fahrzeugabstimmung einen Schritt nach vorne gemacht.» Und der ehrgeizige Niederländer versprach auch: «Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unser Gesamtpaket zu verbessern.»
Hier gibt es die TV-Zeiten für das GP-Wochenende in Baku:
Aserbaidschan-GP im Fernsehen
Freitag, 19. September
03.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Aserbaidschan 2024
08.55: Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024
09.30: Sky Sports F1 – GP Confidential
10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.20: ORF1– Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.30: Erstes Training
12.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
13.30: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos
13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.00: Zweites Training
15.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
16.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
17.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
Samstag, 20. September
06.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.30: Drittes Training
13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.40: ORF – F1 News
13.55: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.00: Qualifying
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Sonntag, 21. September
07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
11.40: ORF1 – F1 News
12.25: ORF1 – Vorberichte zum Rennen
12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen
13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan
14.40: ORF1 – Analysen und Interviews
15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.10: ServusTV – Rennen Wiederholung
16.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
17.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung