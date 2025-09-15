Aserbaidschan-GP im TV: Legt Verstappen in Baku nach?

Mit Max Verstappen ist immer zu rechnen, das hat der Red Bull Racing-Star in Monza wieder einmal unter Beweis gestellt

Die Formel-1-Piloten messen sich in dieser Woche schon wieder auf einer schnellen Strecke: Die grosse Frage lautet: Wird Max Verstappen auch auf dem Strassenkurs von Baku der Schnellste sein?

Mit der starken Form, die Red Bull Racing und Max Verstappen auf dem Highspeed-Kurs von Baku gezeigt haben, sorgten der Titelverteidiger und sein Team für eine Überraschung. Ein Bisschen überraschte sich die Mannschaft aus Milton Keynes auch selbst. Denn dass der vierfache Champion nach seiner Rekord-Runde im Qualifying auch im Rennen die McLaren-Fahrer im Griff haben konnte, damit hatte auch in den eigenen Reihen keiner gerechnet.

Verstappen selbst gestand nach dem Fallen der Zielflagge: «Es lief wahrscheinlich etwas besser als erwartet, würde ich sagen. Doch sobald ich die Führung zurückerobert hatte, habe ich mich auf mein eigenes Rennen konzentriert.» Sein Dienstwagen habe sich mehr nach seinem Geschmack verhalten, schilderte er strahlend.

Der aktuelle WM-Dritte betonte aber auch mit Blick auf den Vorsprung von rund 19 Sekunden, den er im Ziel auf den zweitplatzierten Lando Norris hatte: «Wir haben eine normale Reifenstrategie umgesetzt, während McLaren lange mit dem Stopp gewartet hat, weil man auf eine Safety-Car-Phase gehofft hat. Das hat die Lücke dann etwas vergrössert.»

Die Frage, ob Verstappen in Baku nachlegen kann, wird sich spätestens am Samstag klären. Der Titelverteidiger machte seinen Fans Mut, als er berichtete: «Ich denke, wir haben bei der Fahrzeugabstimmung einen Schritt nach vorne gemacht.» Und der ehrgeizige Niederländer versprach auch: «Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unser Gesamtpaket zu verbessern.»



Hier gibt es die TV-Zeiten für das GP-Wochenende in Baku:



Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 19. September

03.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Aserbaidschan 2024

08.55: Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

09.30: Sky Sports F1 – GP Confidential

10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.20: ORF1– Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.30: Erstes Training

12.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.30: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00: Zweites Training

15.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

Samstag, 20. September

06.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.40: ORF – F1 News

13.55: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

Sonntag, 21. September

07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

11.40: ORF1 – F1 News

12.25: ORF1 – Vorberichte zum Rennen

12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan

14.40: ORF1 – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.10: ServusTV – Rennen Wiederholung

16.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

17.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung