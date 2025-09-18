Aserbaidschan-GP im TV: 2-Stopp-Rennen dank Pirelli?

In Baku haben die Strategie-Experten in diesem Jahr mehr Möglichkeiten

2024 bogen die meisten Formel-1-Stars im Aserbaidschan-GP nur einmal zum Stopp ab, doch nun bringt Pirelli weichere Reifen für das Rennen in Baku mit. Damit erweitern sich die strategischen Möglichkeiten für die Teams.

Nur zwei Formel-1-Stars legten im vergangenen Jahr mehr als einen Stopp in Aserbaidschan ein: Lance Stroll erlitt einen Plattfuss und musste deshalb nochmals an die Box abbiegen. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team holte sich hingegen kurz vor Schluss neue Gummis, um Jagd auf den Extra-Punkt zu machen, den es damals noch für die schnellste Runde gab.

Der Rest wechselte nur einmal die Reifen – und Pierre Gasly sorgte mit seinem ersten Stint über 50 Rennrunden auf den harten Reifen für hochgezogene Augenbrauen. Der Franzose wechselte erst in der vorletzten Runde auf die weiche Mischung.

Um den Team-Strategen mehr Möglichkeiten zu bieten, hat Pirelli reagiert, in diesem Jahr gibt es für das Feld das weichste Trio an Slick-Reifenmischungen. Somit kommt der C6 als rot markierter Soft-Reifen zum Einsatz, nachdem er schon in Imola, Monaco und Montreal zur Wahl gestanden hatte. Der Medium-Reifen ist in diesem Jahr der C5 und der harte Reifen die C4-Mischung.

Weil der Strassenkurs wenig Grip bietet und der Reifenverschleiss entsprechend niedrig ausfällt, hätte die gleiche Auswahl wie 2024 unweigerlich erneut zu einem 1-Stopp-Rennen geführt. Durch den Einsatz der weicheren Reifen können die Strategen nun eine 2-Stopp-Strategie zumindest in Erwägung ziehen, sind sich die Pirelli-Ingenieure sicher.

Für alle, die sich nicht nur das Rennen, sondern auch alle anderen Sessions im TV ansehen wollen, gibt es hier das Formel-1-Fernsehprogramm der deutschen TV-Sender:

Aserbaidschan-GP im Fernsehen

