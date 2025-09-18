Aserbaidschan-GP im TV: 2-Stopp-Rennen dank Pirelli?
In Baku haben die Strategie-Experten in diesem Jahr mehr Möglichkeiten
Nur zwei Formel-1-Stars legten im vergangenen Jahr mehr als einen Stopp in Aserbaidschan ein: Lance Stroll erlitt einen Plattfuss und musste deshalb nochmals an die Box abbiegen. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team holte sich hingegen kurz vor Schluss neue Gummis, um Jagd auf den Extra-Punkt zu machen, den es damals noch für die schnellste Runde gab.
Der Rest wechselte nur einmal die Reifen – und Pierre Gasly sorgte mit seinem ersten Stint über 50 Rennrunden auf den harten Reifen für hochgezogene Augenbrauen. Der Franzose wechselte erst in der vorletzten Runde auf die weiche Mischung.
Um den Team-Strategen mehr Möglichkeiten zu bieten, hat Pirelli reagiert, in diesem Jahr gibt es für das Feld das weichste Trio an Slick-Reifenmischungen. Somit kommt der C6 als rot markierter Soft-Reifen zum Einsatz, nachdem er schon in Imola, Monaco und Montreal zur Wahl gestanden hatte. Der Medium-Reifen ist in diesem Jahr der C5 und der harte Reifen die C4-Mischung.
Weil der Strassenkurs wenig Grip bietet und der Reifenverschleiss entsprechend niedrig ausfällt, hätte die gleiche Auswahl wie 2024 unweigerlich erneut zu einem 1-Stopp-Rennen geführt. Durch den Einsatz der weicheren Reifen können die Strategen nun eine 2-Stopp-Strategie zumindest in Erwägung ziehen, sind sich die Pirelli-Ingenieure sicher.
Für alle, die sich nicht nur das Rennen, sondern auch alle anderen Sessions im TV ansehen wollen, gibt es hier das Formel-1-Fernsehprogramm der deutschen TV-Sender:
Aserbaidschan-GP im Fernsehen
Freitag, 19. September
03.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Aserbaidschan 2024
08.55: Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024
09.30: Sky Sports F1 – GP Confidential
10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.20: ORF1– Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.30: Erstes Training
12.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs GP Aserbaidschan
13.30: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos
13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.00: Zweites Training
15.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
16.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
17.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
Samstag, 20. September
06.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.30: Drittes Training
13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.40: ORF – F1 News
13.55: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.00: Qualifying
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
17.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
19.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Sonntag, 21. September
07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
11.40: ORF1 – F1 News
12.25: ORF1 – Vorberichte zum Rennen
12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen
13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan
14.40: ORF1 – Analysen und Interviews
15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.10: ServusTV – Rennen Wiederholung
16.15: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
17.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung