Isack Hadjar: «Furchterregend und aufregend zugleich»

Formel-1-Rookie Isack Hadjar hat mit dem 3. Platz in Zandvoort gezeigt, dass er bereit für den Wechsel zu Red Bull Racing ist, finden viele Experten. Ex-GP-Star David Coulthard mahnt aber zur Vorsicht.

Dass Isack Hadjar über besondere fahrerische Qualitäten verfügt, hat der Formel-1-Neuling aus dem Visa CashApp Racing Bulls Team bereits mehrfach bewiesen. Sein bisheriges Highlight war der dritte Platz in Zandvoort, wo er zum ersten Mal vom GP-Podest strahlen konnte.

Mit seinen bisherigen Auftritten hat sich der Franzose für eine Beförderung ins Red Bull Racing Team empfohlen. Die Aussicht, neben dem vierfachen Weltmeister Max Verstappen bestehen zu müssen, macht ihm Angst, wie er bei seinem Auftritt in der «Canal+»-Sendung «Clique» verrät.

«Das ist furchterregend und aufregend zugleich», sagt Hadjar, der auch klarstellt: «Sehe ich mich selbst mit Max in einem Team? Natürlich! Und was für eine Besetzung das wäre!» Der erst 20-Jährige bestreitet erst seine erste Saison in der Königsklasse, dennoch denkt er, dass er bereit für die Herausforderung ist.

«Natürlich stehe ich noch am Anfang meiner Karriere, aber vielleicht ergibt sich diese Chance. Wenn man mir das gleiche Auto wie dem besten Fahrer der Welt gibt, und er startet an meiner Seite – dann habe ich die Gelegenheit, mich mit ihm zu vergleichen, und ich habe dann auch die gleichen Chancen wie er», betont Hadjar.

Bei «Channel 4» führte der 15-fache GP-Teilnehmer aus: «Ich möchte mich einfach selbst testen und sehen, wie gut ich bin. Das ist es, was mich wirklich antreibt, gegen die Besten der Welt anzutreten. Und wenn mir jetzt gesagt wird, dass ich die Chance habe, gegen den Besten der Welt im gleichen Auto anzutreten, dann motiviert mich das ungemein.»

«Das Wichtigste für mich ist, dass ich mir selbst beweise, dass ich der Beste bin, und gegen Max im gleichen Fahrzeug zu fahren, ist der beste Weg, um herauszufinden, ob ich das bin», fügte der aktuelle WM-Neunte an.

Der ehemalige GP-Pilot David Coulthard warnt aber: Für Red Bull Racing zu fahren, ist etwas ganz Anderes als für das Racing Bulls Team. «Er macht auf jeden Fall alles richtig, um seine Formel-1-Chance zu nutzen. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann zeigt er, dass er sich von anderen abheben kann», sagt der Schotte.

Deshalb bekomme der Racing Bulls-Fahrer auch Bestnoten. «Allerdings können viele Fahrer mit einem gewissen Mass an Freiheit und ohne Druck gut aussehen. Sobald man sie unter Druck setzt, glänzen einige davon dann nicht mehr. Und ob er zu dieser Gruppe gehört, wissen wir im Moment noch nicht», mahnt Coulthard.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20