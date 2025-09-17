Baku-GP im TV: Belastungstest für Mensch und Maschine

Das anstehende Formel-1-Rennen in Aserbaidschan hat es in sich. Nicht nur die Fahrer und Ingenieure müssen eine besondere Herausforderung meistern. Auch die Bremsen werden gefordert.

Mit dem Rennen in Baku starten die Formel-1-Teams und ihre Fahrer ins letzte Saisondrittel der aktuellen WM. Und auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer werden sie besonders gefordert. Denn die viertlängste Strecke des WM-Kalenders nach Spa, Las Vegas und Jeddah hat es mit ihrer Mischung aus langen Geraden und engen, kurvigen Abschnitten in sich.

Die Fahrer müssen präzise vorgehen, denn die Auslaufzonen sind wie auf jedem Stadtkurs weder gross noch zahlreich. Auch in der engen Altstadt-Passage ist Millimeterarbeit gefragt, denn die Strecke ist an ihrer schmalsten Stelle nur 7,5 Meter breit.

Die Arbeit im Cockpit ist trotz der langen Geraden intensiv, 71 Mal müssen die GP-Stars auf einer Baku-Runde den Gang wechseln, mehr als auf jeder anderen der aktuellen WM-Pisten. Auf der Geraden zwischen den Kurven 16 und 1 erwartet sie zudem die längste Vollgas-Passage des Jahres. Zum Vergleich: Sie ist rund 200 Meter länger als der Weg von der ersten bis zur fünften Kurve auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.

Die lange Start-Ziel-Gerade sorgt für spannende Windschatten-Duelle, ganz allgemein bietet der Stadtkurs in Baku einige Überholmöglichkeiten, was dazu beiträgt, dass die Zuschauer spannende Rennen zu sehen bekommen. Für zusätzliche Action könnte das Wetter sorgen, denn am Qualifying-Samstag könnte es nach aktueller Prognose regnen.

Die Ingenieure müssen einen guten Kompromiss bei der Fahrzeugabstimmung finden, um sowohl auf den langen Geraden als auch in den engen Abschnitten konkurrenzfähig zu sein. Gefordert wird aber auch das Material, so steht der Baku City Circuit auch bei der Bremsenergie an erster Stelle. Neben dem Strassenkurs von Singapur ist es die einzige Piste im diesjährigen WM-Kalender, die mehrere Bremszonen mit mehr als 2g umfasst.

Wer sich die Formel-1-Action in der «Stadt des Windes» live zu Gemüte führen will, muss etwas früher einschalten. Wegen der Zeitverschiebung von zwei Stunden zur Mitteleuropäischen Sommerzeit geht es am Freitag bereits um 10.30 Uhr mit dem Training los. Die zweite Session des Tages startet um 14 Uhr MESZ.

Am Samstag geht es mit dem dritten Training um 10.30 Uhr weiter, bevor das Qualifying ansteht, das wiederum um 14 Uhr stattfindet. Das Rennen startet tags darauf eine Stunde früher, um 13 Uhr MESZ geht es los.

Hier gibt es noch alle TV-Zeiten der deutschen Fernsehsender im Überblick:

Aserbaidschan-GP im Fernsehen

Freitag, 19. September

