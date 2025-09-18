Vor Baku-GP: George Russell (Mercedes) krank!
George Russell in Monza
Am Medientag vor dem Aserbaidschan-GP wird George Russell krankheitsbedingt am Baku City Circuit fehlen. Das teilte sein Team Mercedes am Donnerstagmorgen mit.
Russell fühle sich nicht gut und werde daher am Donnerstag nicht an die Strecke kommen, sich stattdessen vor der Action auf der Strecke am Freitag ausruhen, heißt es von Seiten von Mercedes.
Zwischen den Zeilen wird also deutlich: Mit einer Teilnahme am ersten Training am Freitag um 12.30 Uhr Ortszeit und 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit scheint man bei Mercedes zu rechnen.
Russell war eigentlich für die übliche Donnerstags-Pressekonferenz eingeteilt gewesen. Dort ersetzt ihn sein Teamkollege Kimi Antonelli.
Dass ein Rennfahrer am Medientag ausfällt, passiert immer mal wieder: Allein in dieser Saison verpasste Ferrari-Pilot Charles Leclerc krankheitsbedingt den Donnerstag in Imola. Am Freitag saß er dann im FP1 aber erholt schon wieder im Auto. Auch Weltmeister Max Verstappen musste in Miami einen Media Day auslassen – wegen der Geburt seines Töchterchens Lily.
WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 293
03. Verstappen 230
04. Russell 194
05. Leclerc 163
06. Hamilton 117
07. Albon 70
08. Antonelli 66
09. Hadjar 38
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bortoleto 18
17. Bearman 16
18. Sainz 16
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 617 Punkte
02. Ferrari 280
03. Mercedes 260
04. Red Bull Racing 239
05. Williams 86
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 61
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20