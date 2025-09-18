Vor Baku-GP: George Russell (Mercedes) krank!

Mercedes-Pilot George Russell kann am Donnerstag, dem traditionellen Medientag vor dem Formel-1-Rennen in Aserbaidschan, nicht an die Strecke kommen. Der Brite ist krank, heißt es, und müsse sich ausruhen.

Am Medientag vor dem Aserbaidschan-GP wird George Russell krankheitsbedingt am Baku City Circuit fehlen. Das teilte sein Team Mercedes am Donnerstagmorgen mit.

Russell fühle sich nicht gut und werde daher am Donnerstag nicht an die Strecke kommen, sich stattdessen vor der Action auf der Strecke am Freitag ausruhen, heißt es von Seiten von Mercedes.

Zwischen den Zeilen wird also deutlich: Mit einer Teilnahme am ersten Training am Freitag um 12.30 Uhr Ortszeit und 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit scheint man bei Mercedes zu rechnen.

Russell war eigentlich für die übliche Donnerstags-Pressekonferenz eingeteilt gewesen. Dort ersetzt ihn sein Teamkollege Kimi Antonelli.

Dass ein Rennfahrer am Medientag ausfällt, passiert immer mal wieder: Allein in dieser Saison verpasste Ferrari-Pilot Charles Leclerc krankheitsbedingt den Donnerstag in Imola. Am Freitag saß er dann im FP1 aber erholt schon wieder im Auto. Auch Weltmeister Max Verstappen musste in Miami einen Media Day auslassen – wegen der Geburt seines Töchterchens Lily.

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20