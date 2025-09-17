F1-Comeback in Südkorea: Valtteri Bottas gibt Gas
Valtteri Bottas wird im nächsten Monat die südkoreanischen Fans begeistern
Am 12. Oktober werden die Zuschauer beim «Peaches Run Universe 2025» einen besonderen Auftritt erleben: Valtteri Bottas wird im W13 von 2022 einige Demo-Runden auf dem AMG Speedway in Yongin in der Provinz Gyeonggi-do bestreiten.
Organisiert wird die Veranstaltung von «Peaches», einer Lifestyle-Marke, die in den Bereichen wie Mode, Kunst und Gastronomie präsent ist. Das Unternehmen engagiert sich für Menschen, die die Autokultur lieben - mit dem Ziel, ein beispielloses und besonderes Automobilfestival in Korea zu schaffen.
Bottas, der in seiner ersten Formel-1-Saison bei der vorerst letzten Austragung des Südkorea-GP in Mokpo im Williams Gas gab, erinnert sich: «Ich hatte das Glück, in meiner Debütsaison dabei zu sein, als die Formel 1 in der Saison 2013 zuletzt in Südkorea gastierte. Die Leidenschaft der Fans für unseren Sport war unverkennbar, und ich habe die Erfahrung sehr genossen.»
«Es ist grossartig, die Formel 1 zurück in dieses Land zu bringen. Das Team und ich sind entschlossen, allen Besuchern des AMG Speedways im nächsten Monat eine grossartige Show zu bieten», ergänzte der Finne, der im nächsten Jahr in die GP-Startaufstellung zurückkehrt, um für Formel-1-Neueinsteiger Cadillac auf Punktejagd zu gehen.
Die Formel-1-Fans unter den Besuchern kommen nicht nur dank des Demo-Runs auf ihre Kosten. Sie haben auch die Möglichkeit, Formel-1-Exponate von Mercedes wie Helme und Overalls aus nächster Nähe zu betrachten und sich in den Rennsimulatoren des Teams zu versuchen.
