Günther Steiner: «Dann hätte Piastri das nicht getan»
Oscar Piastri
Für Oscar Piastri war es eine bittere Pille, doch der Australier aus dem McLaren-Team leistete dem Befehl seiner Mannschaft Folge und gab im Italien-GP die zweite Position wieder an seinen Teamkollegen und WM-Gegner Lando Norris zurück, nachdem dieser durch die Boxenstopp-Reihenfolge und einen langsamen Reifenwechsel zurückgefallen war.
Danach erklärte der WM-Leader, dass dies nur fair sei, und er versicherte, dass er weiterhin daran glaube, das Team handle auch in seinem besten Interesse. Doch der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner bezweifelt, dass Piastri in jeder Situation die Stallorder befolgt hätte.
Im «The Red Flags»-Podcast sagt der Italiener: «Was ist fair? Der Schlagschrauber hat nicht funktioniert, oder was immer da los war. Sie hatten einen schlechten Stopp, und wenn das passiert, ist es fair, dass er die Position zurückgibt? Ich denke nicht, dass das im Rennsport so funktioniert.»
«Solche Dinge passieren nun einmal ab und zu. Ich denke, Oscar hat sich bereit erklärt, die Position zu tauschen, weil er die WM-Tabelle kennt. Wäre es um den WM-Titel gegangen, dann hätte Piastri das nicht getan», stellt der 60-Jährige klar.
Es wäre ohnehin besser, keine ausdrückliche Stallorder mehr zu erlauben, ist sich Steiner sicher. «Es wäre besser für uns und auch für den Spass auf der Strecke. Aber es lässt sich nur sehr schwer kontrollieren – denn wenn man vor dem Rennen eine Stallorder beschliesst, und am Funk nicht darüber spricht, dann ist es wirklich knifflig», sagt der Südtiroler.
Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624
05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449
07. Alex Albon (T), Williams, +50,537
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484
09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min
11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde
Out
Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik
WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 293
03. Verstappen 230
04. Russell 194
05. Leclerc 163
06. Hamilton 117
07. Albon 70
08. Antonelli 66
09. Hadjar 38
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bortoleto 18
17. Bearman 16
18. Sainz 16
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 617 Punkte
02. Ferrari 280
03. Mercedes 260
04. Red Bull Racing 239
05. Williams 86
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 61
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20