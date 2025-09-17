Günther Steiner: «Dann hätte Piastri das nicht getan»

Die Stallorder von McLaren ist auch vor dem Start des Baku-Rennwochenendes noch ein Thema. Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: Oscar Piastri hätte nicht mitgemacht, wenn es um die WM gegangen wäre.

Für Oscar Piastri war es eine bittere Pille, doch der Australier aus dem McLaren-Team leistete dem Befehl seiner Mannschaft Folge und gab im Italien-GP die zweite Position wieder an seinen Teamkollegen und WM-Gegner Lando Norris zurück, nachdem dieser durch die Boxenstopp-Reihenfolge und einen langsamen Reifenwechsel zurückgefallen war.

Danach erklärte der WM-Leader, dass dies nur fair sei, und er versicherte, dass er weiterhin daran glaube, das Team handle auch in seinem besten Interesse. Doch der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner bezweifelt, dass Piastri in jeder Situation die Stallorder befolgt hätte.

Im «The Red Flags»-Podcast sagt der Italiener: «Was ist fair? Der Schlagschrauber hat nicht funktioniert, oder was immer da los war. Sie hatten einen schlechten Stopp, und wenn das passiert, ist es fair, dass er die Position zurückgibt? Ich denke nicht, dass das im Rennsport so funktioniert.»

«Solche Dinge passieren nun einmal ab und zu. Ich denke, Oscar hat sich bereit erklärt, die Position zu tauschen, weil er die WM-Tabelle kennt. Wäre es um den WM-Titel gegangen, dann hätte Piastri das nicht getan», stellt der 60-Jährige klar.

Es wäre ohnehin besser, keine ausdrückliche Stallorder mehr zu erlauben, ist sich Steiner sicher. «Es wäre besser für uns und auch für den Spass auf der Strecke. Aber es lässt sich nur sehr schwer kontrollieren – denn wenn man vor dem Rennen eine Stallorder beschliesst, und am Funk nicht darüber spricht, dann ist es wirklich knifflig», sagt der Südtiroler.



