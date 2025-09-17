Hohe Erwartungen von Vasseur: Hamilton unter Druck

Lewis Hamilton und Charles Leclerc sollten in Baku in der Lage sein, ein starkes Ergebnis einzufahren, ist sich Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sicher. Der Franzose sagt, worauf es auf dem Strassenkurs ankommen wird.

Für das Ferrari-Team verlief das Heimspiel in Monza zwar nicht nach Wunsch – Ziel wares, zumindest einen Fahrer auf dem Treppchen zu sehen. Dennoch konnte sich die Mannschaft aus Maranello über die Tatsache freuen, dass es beide Fahrer vor heimischem Publikum in die Punkte geschafft haben.

Charles Leclerc verpasste das Podest als Vierter nur knapp, Lewis Hamilton, der mit einer Startplatz-Strafe in den 16. Grand Prix des Jahres starten musste, kam als Sechster über die Linie. Zusammen sammelten der Monegasse und der siebenfache Weltmeister damit 20 frische WM-Zähler.

Nun steht mit dem Rennen in Baku eine neue Herausforderung an, und Teamchef Fred Vasseur weiss, dass der anspruchsvolle Strassenkurs am Kaspischen Meer für spannende Rennen sorgt, in denen sich immer wieder Chancen bieten.

Der Franzose sagt über die knapp sechs Kilometer lange Piste: «Baku ist immer ein interessantes Wochenende, mit seiner Kombination aus langen Geraden und einem sehr technischen mittleren Sektor. Dort kommt es oft zu unvorhersehbaren Rennen, in denen sich unverhoffte Chancen ergeben.»

«Deshalb ist es wichtig, dass wir alles perfekt hinbekommen, und wir werden uns darauf konzentrieren, unser Potenzial auszuschöpfen», betont der 57-Jährige, und erklärt stolz: «Das Team hat hart gearbeitet und wir haben uns gut darauf vorbereitet, während des gesamten Wochenendes die bestmögliche operative Leistung zu erbringen, da wir wissen, dass diese auf einem Strassenkurs einen echten Unterschied machen kann.»

Der Teamchef erwartet angesichts der guten Vorbereitung und der Möglichkeiten, die sich auf dem Rundkurs in Aserbaidschan ergeben, nicht nur von Leclerc ein gutes Ergebnis. Auch Hamilton ist gefordert: «Wenn wir alles so hinbekommen, wie wir es uns vorgenommen haben, bin ich sicher, dass wir mit beiden Fahrern ein starkes Ergebnis erzielen können», stellt der Teamchef klar.

