Max Verstappen: Feier & Simulator-Session im F1-Werk

Formel-1-Champion Max Verstappen feierte seinen Monza-Sieg nicht nur vor Ort, sondern auch mit dem Red Bull Racing Team im F1-Werk in Milton Keynes. Der Titelverteidiger startet nun gut vorbereitet ins Baku-Wochenende.

Die Red Bull Racing-Mannschaft hat zusammen mit Titelverteidiger Max Verstappen einen grossen Schritt nach vorne gemacht, wie sich beim jüngsten Formel-1-Kräftemessen im Königlichen Park von Monza gezeigt hat. Der vierfache Champion schnappte sich in Rekordzeit die Pole und war auch im Rennen nicht zu schlagen, wie die Konkurrenz nach dem Fallen der Zielflagge neidlos einräumte.

Die Freude über den dritten Saisonsieg stand nicht nur dem Niederländer ins Gesicht geschrieben. Die ganze Mannschaft strahlte mit der italienischen Sonne um die Wette, nachdem das Rennen gelaufen war. In Feierstimmung waren auch die Mitarbeiter im Formel-1-Werk in Milton Keynes, mit denen Verstappen zusammen mit Teamchef Laurent Mekies nochmals den Triumph bejubelte.

Verstappen erzählt: «Monza war für uns ein unglaublich tolles Rennen und wir haben mit der Abstimmung des Autos einen guten Schritt nach vorne gemacht. Der Sieg hat uns allen einen grossen Motivationsschub verpasst und ich war in dieser Woche mit dem Team im Werk, um den ersten Platz noch einmal zu feiern. Das war grossartig.»

Der aktuelle WM-Dritte nutzte die Chance, um sich im Simulator auf das anstehende Rennwochenende auf dem Strassenkurs von Baku vorzubereiten. «Strassenkurse sind immer eine etwas grössere Herausforderung», mahnt der Niederländer.

Verstappen weiss: «Die Mischung aus langen Geraden und langsamen Kurven verlangen einen Kompromiss beim Set-up und es dreht sich auch alles darum, die richtige Heckflügel-Einstellung zu finden.» Und er ergänzt: «Ich hoffe, dass wir die gute Form mitnehmen und sicherstellen können, dass wir auch im Qualifying eine gute Leistung haben werden.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20