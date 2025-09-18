Isack Hadjar: Frische WM-Punkte in Aserbaidschan?

Formel-1-Rookie Isack Hadjar kennt den Baku-Rundkurs aus seiner Formel-2-Zeit. Seine Bilanz in Aserbaidschan ist bescheiden. Schafft er es bei seinem ersten Baku-Einsatz im GP-Renner dennoch in die Punkte?

Racing-Bulls-Rookie Isack Hadjar hat seit seinem verhinderten GP-Debüt im Albert Park von Melbourne eine gute Performance an den Tag gelegt. Nachdem der Racing Bulls-Hoffnungsträger das Auftaktrennen in Australien noch wegen seines Ausrutschers in der Aufwärmrunde verpasst hatte, kam er der Top-10 im GP von China als Elfer schon nahe.

Seine ersten WM-Zähler sammelte er mit dem achten Platz in Japan, danach folgten sieben weitere Punkte-Fahrten in Saudi-Arabien (10.), Imola (9.), Monaco (6.), Spanien (7.), Belgien (8. im Sprint), Zandvoort (3.) und zuletzt in Monza (10.). Vor allem die GP-Podestpremiere auf dem niederländischen Rundkurs sorgte für viel Aufsehen, aber auch seine Aufholjagd in Monza, wo er aus der Boxengasse losfuhr und trotzdem in die Punkteränge kam, brachten dem Franzosen viel Lob ein.

Nun steht das Rennen auf dem Baku City Circuit an, das Hadjar aus seiner Formel-2-Zeit kennt. Seine bisherige Baku-Bilanz aus der Nachwuchsklasse ist allerdings bescheiden. Bei zwei Sprint- und ebenso vielen Hauptrennen schaffte er es nur einmal als Siebter in die Punkte.

Entsprechend vorsichtig blickt er auf das Kräftemessen am Kaspischen Meer. Hadjar betont zwar: «In den letzten beiden Europa-Rennwochenenden haben wir unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben starke Leistungen gezeigt und ich denke, wir gehen deshalb mit einem guten Schwung ins letzte Saisondrittel. Gleichzeitig warnt er: «Allerdings unterscheidet sich Baku sehr von den Strecken, die wir bisher gesehen haben.»



Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik



WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20