Nico Hülkenberg (Sauber): Die Möglichkeiten sind da!

In Monza konnte Nico Hülkenberg nicht ins Rennen starten. Die Probleme sind laut dem Sauber-Fahrer nun aber behoben. Was Hülkenberg vor dem Formel-1-Grand-Prix in Aserbaidschan optimistisch stimmt.

Nächster Halt für Sauber-Pilot Nico Hülkenberg: die aserbaidschanische Hauptstadt Baku – diesmal hoffentlich ein Wochenende inklusive Rennen. In das Monza-Rennen vor zwei Wochen konnte er mit einem Hydraulikproblem nicht mal starten, musste nach der Einführungsrunde in die Boxengasse abbiegen. Hülkenberg: «Es war ziemlich frustrierend und schlimm zu dem Zeitpunkt Aber so ist es. Wir haben die Ursache gefunden und Maßnahmen ergriffen, damit das nicht wieder passiert.»

Dennoch konnte Sauber viel Positives aus dem Italien-Wochenende mitnehmen. Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde Achter, holte vier Punkte fürs Team. Und Hülkenberg resümiert – auch mit Blick auf das jetzt anstehende Wochenende in Aserbaidschan: «In Monza konnten wir gut mithalten. Hier ist in Baku es ein bisschen ähnlich, aber gleichzeitig auch anders. Wenn wir uns die Performance der letzten fünf, sechs Rennen auf unterschiedlichen Strecken angucken, haben wir ein gutes Paket mit dem Auto. Und es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass es diesmal anders sein wird. Wir sind wettbewerbsfähig im Mittelfeld. Alles bleibt sehr eng und es geht darum, die kleinen Dinge zu finden. Es ist also umso wichtiger, alles sauber umzusetzen. Die Möglichkeiten sind da!»

Nach einem schwierigen Saisonstart hat sich Sauber im Sommer gefangen, die Wende geschafft und liefert seitdem konstant Punkte. In der WM-Wertung liegt das Schweizer Team, das kommendes Jahr zu Audi wird, an Rang 8, schielt eher nach oben auf Platz 6 und 7, weniger nach unten.

Hülkenberg: «Seit Barcelona sind wir, Zandvoort ausgenommen – das war ein etwas schwächeres Wochenende für uns –, immer wettbewerbsfähig gewesen und haben überall Punkte geholt. Das beweist, dass unser Paket auf vielen verschiedenen Rennstrecken funktioniert.» Aus Perspektive des Deutschen hoffentlich auch auf dem Baku City Circuit, der lange Highspeed-Geraden mit engen Kurven rund um die historische Altstadt kombiniert. Das erste Training startet am Freitag um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20