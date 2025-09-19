Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Lando Norris (10.): «Ein kostspieliger Fehler»

Von Vanessa Georgoulas
Lando Norris
Lando Norris

McLaren-Star Lando Norris war im ersten Baku-Training der Schnellste. In der zweiten Stunde musste er sich mit dem zehnten Platz begnügen. Dem Briten unterlief ein kleiner Fehler, der nicht ohne Folgen blieb.
Es geschah in der zweiten Session auf dem Baku City Circuit: Lando Norris erwischte er ausgangs der vierten Kurve die Streckenbegrenzung. «Ich bin in der Wand – der Reifen ist hin», meldete der McLaren-Star über Funk. Er steuerte die Box an und erklärte nach dem Ende der Session, die er auf Platz 10 beendet hatte: «Das war ein kostspieliger Fehler – vor allem hier.»

«Bis zu diesem Zwischenfall fühlte ich mich wohl, und ich suche lieber das Limit, als dass ich gar nicht Gas gebe. Es ist natürlich ärgerlich, und ich hätte gerne noch ein paar Runden mit mehr Sprit an Bord gedreht – vor allem wegen der Reifen, die weicher als im vergangenen Jahr sind und bisher nur wenig zum eingekommen sind, aber es ist, wie es ist», fügte der WM-Zweite an.

Mit Blick auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri, der die Mauer auch streifte, dabei aber mehr Glück im Unglück hatte, sagte Norris auch: «Ich bin jetzt etwas ins Hintertreffen geraten, was die Erfahrungswerte angehen, aber das lässt sich nicht mehr ändern. Auch bei Oscar lief es nicht reibungslos, wir scheinen beide etwas Mühe mit dem Auto zu haben. Aber wir werden sehen, ob wir Wiedergutmachung leisten können.»

Über die Konkurrenz sagte der McLaren-Star: «Ferrari sieht schnell aus, sie waren schon im vergangenen Jahr die Schnellsten hier, auch wenn Oscar am Ende das Rennen gewonnen hat. Ich rechne damit, dass Ferrari schnell sein wird, und Red Bull Racing wird das sicher auch sein. Sie sind am Freitag nie schnell, doch dann gehen sie ins Bett und am nächsten Tag sind sie einfach wieder bei der Musik, ich weiss auch nicht, wie sie das machen. Ich erwarte also mindestens drei andere Autos, die gegen uns kämpfen werden.»

2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367
03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779
05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989
08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167
09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177
10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199
11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255
12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443
14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561
16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771
18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820
19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257
05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738
07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975
11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986
13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329
18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299
20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418

