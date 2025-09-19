Lando Norris (10.): «Ein kostspieliger Fehler»

McLaren-Star Lando Norris war im ersten Baku-Training der Schnellste. In der zweiten Stunde musste er sich mit dem zehnten Platz begnügen. Dem Briten unterlief ein kleiner Fehler, der nicht ohne Folgen blieb.

Es geschah in der zweiten Session auf dem Baku City Circuit: Lando Norris erwischte er ausgangs der vierten Kurve die Streckenbegrenzung. «Ich bin in der Wand – der Reifen ist hin», meldete der McLaren-Star über Funk. Er steuerte die Box an und erklärte nach dem Ende der Session, die er auf Platz 10 beendet hatte: «Das war ein kostspieliger Fehler – vor allem hier.»

«Bis zu diesem Zwischenfall fühlte ich mich wohl, und ich suche lieber das Limit, als dass ich gar nicht Gas gebe. Es ist natürlich ärgerlich, und ich hätte gerne noch ein paar Runden mit mehr Sprit an Bord gedreht – vor allem wegen der Reifen, die weicher als im vergangenen Jahr sind und bisher nur wenig zum eingekommen sind, aber es ist, wie es ist», fügte der WM-Zweite an.

Mit Blick auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri, der die Mauer auch streifte, dabei aber mehr Glück im Unglück hatte, sagte Norris auch: «Ich bin jetzt etwas ins Hintertreffen geraten, was die Erfahrungswerte angehen, aber das lässt sich nicht mehr ändern. Auch bei Oscar lief es nicht reibungslos, wir scheinen beide etwas Mühe mit dem Auto zu haben. Aber wir werden sehen, ob wir Wiedergutmachung leisten können.»

Über die Konkurrenz sagte der McLaren-Star: «Ferrari sieht schnell aus, sie waren schon im vergangenen Jahr die Schnellsten hier, auch wenn Oscar am Ende das Rennen gewonnen hat. Ich rechne damit, dass Ferrari schnell sein wird, und Red Bull Racing wird das sicher auch sein. Sie sind am Freitag nie schnell, doch dann gehen sie ins Bett und am nächsten Tag sind sie einfach wieder bei der Musik, ich weiss auch nicht, wie sie das machen. Ich erwarte also mindestens drei andere Autos, die gegen uns kämpfen werden.»

2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418