Kämpferherz: Geschwächter Russell mit starken Zeiten

George Russell musste den Mediendonnerstag in Baku wegen Krankheit absagen. Am Freitag war der Mercedes-Star noch nicht fit, wie er selbst bestätigte. Dennoch schaffte er schnelle Rundenzeiten.

Mit einer kurzen Mitteilung an die Medien sagte das Mercedes-Team George Russells Teilnahme an der Pressekonferenz am Donnerstag ab. Der Routinier im Werksteam der Sternmarke fühle sich nicht wohl, deshalb werde er sich ausruhen, um seine Kräfte für den Trainingsfreitag zu sammeln, hiess es darin.

Der Brite bestritt die beiden freien Sessions zum Auftakt des Rennwochenendes denn auch – allerdings hörbar angeschlagen, wie der Funkverkehr zwischen ihm und dem Team bewies. Dennoch schaffte er es, schnelle Runden zu drehen.

Das erste Training schloss er als Viertschnellster mit knapp fünfeinhalb Zehntelsekunden Rückstand auf die Bestzeit von Lando Norris ab. Die zweite Stunde beendete er als Drittschnellster hinter dem Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Seinen Rückstand auf die Tagesbestzeit seines früheren Teamkollegen drückte er auf unter fünf Zehntel.

Nach getaner Arbeit verliess der aktuelle WM-Vierte die Strecke ziemlich schnell, später meldete er sich über sein Team zu Wort und erklärte: «Das war ein ermutigender Freitag für uns hier in Aserbaidschan. Wir haben uns entschieden, unser Programm heute nur mit der weichen Mischung zu absolvieren. Dadurch war es etwas schwieriger als sonst, unsere allgemeinen Grenzen zu beurteilen.»

«In Baku ist die Runde lang und die Hinterreifen leiden oft, besonders im letzten Sektor. Da hier die weichsten Mischungen zum Einsatz kommen, wussten wir, dass der C6 Schwierigkeiten haben würde, durchzuhalten», ergänzte Russell.

«Trotzdem haben beide Sessions auf einem Top-4-Platz beendet und wissen, dass wir uns noch weiter verbessern können. Ausserdem können wir alle Sätze des C5-Medium-Reifens für das restliche Wochenende mitnehmen. Wir hoffen, dass uns das gegenüber einigen unserer Konkurrenten einen Vorteil verschafft», fügte der Sternfahrer an.

Und er bestätigte, dass er noch immer nicht ganz fit ist: «Ich freue mich jetzt darauf, mich heute Nacht auszuruhen, wieder zu 100 Prozent fit zu werden und am restlichen Wochenende stark zurückzukommen.»

«Wir wissen, dass es wieder einmal ein enges Rennen mit unseren Konkurrenten werden wird, denn Ferrari sieht beeindruckend aus und McLaren hat seine Karten noch nicht auf den Tisch gelegt. Wenn wir jedoch auf den heutigen Tag aufbauen können, gibt es keinen Grund, warum wir am Renntag nicht um das Podium kämpfen können», gab er sich dennoch kämpferisch.



2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322



1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418