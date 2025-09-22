Mercedes: Neuer Schwung durch Baku-Erfolg

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war in Zandvoort und Monza nicht glücklich mit der Punkteausbeute von George Russell und Kimi Antonelli. In Baku lief es besser für das Duo, entsprechend zufrieden ist der Wiener.

Es waren nicht die schlechtesten Rennwochenenden des laufenden Jahres für das Mercedes-Team, dennoch war der Teamchef Toto Wolff nach den Rennen in Zandvoort und Monza nicht zufrieden mit der Performance, die seine Mannschaft an den Tag gelegt hatte. Mit den Plätzen 4 und 16 sowie 5 und 9 sammelten George Russell und Kimi Antonelli in beiden WM-Runden jeweils zwölf frische Punkte.

Sehr viel üppiger fällt die Ausbeute von Baku aus. Denn Russell schaffte es trotz Krankheit als Zweiter aufs Podest. Sein junger Stallgefährte kam als Vierter den Treppchen nah. Am Ende fehlten ihm knapp zweieinhalb Sekunden auf den drittplatzierten Carlos Sainz, der sein erstes Top-3-Ergebnis für das Williams-Team erzielte.



Wolff freut sich: «Das war ein starkes Wochenende für uns als Team. Wir haben Aserbaidschan mit einem guten Ergebnis verlassen. Es war ein gutes Gefühl, auf Platz 2 wieder auf dem Podium zu stehen, und es ist toll, dass Kimi mit Platz 4 solide Punkte nach Hause gebracht hat.»

«Natürlich hoffen wir immer, auf dem Podesttreppchen ganz oben zu stehen, aber nach zwei schwierigen Rennen nach der Sommerpause gibt uns dieses positive Ergebnis neuen Schwung», ergänzt der Österreicher, der es auch nicht verpasst, dem Williams-Team zum Podest-Erfolg zu gratulieren. «Das war absolut verdient», ist er sich sicher.

«Kimi hat alles gegeben, um nah genug an Sainz heranzukommen und anzugreifen, aber er war etwas zu schnell», weiss Wolff. «Dennoch hat Kimi einen grossartigen Job gemacht und Liam Lawson überholt. Wir haben gesehen, dass mehrere Autos, darunter der Ferrari von Charles Leclerc und der Red Bull Racing-Renner von Yuki Tsunoda, dies nicht geschafft haben, obwohl sie sich in DRS-Reichweite befanden», stellt er dem Rookie aus Bologna ein gutes Zeugnis aus.

«George ist unterdessen ein fantastisches Rennen gefahren. Er war das ganze Wochenende über krank und es war ungewiss, ob er am Freitag und Samstag überhaupt fahren könnte. Es war eine grosse Leistung von ihm, und es war mega, dass er so stark gefahren ist», schwärmte der 53-Jährige mit Blick auf den Podeststürmer aus den eigenen Reihen.



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20