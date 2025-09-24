Carlos Sainz (Williams): Wette gewonnen

Vor einem Jahr war Carlos Sainz auf Jobsuche. Die Entscheidung für Williams war ein gewagter Schritt – der sich nun auszahlte. «Ich habe auf Williams gesetzt, weil ich wirklich an das Projekt geglaubt habe.» Mit Erfolg.

Auf dem Siegerpodest in Baku strahlte einer am meisten, der gar nicht ganz oben stand: Williams-Pilot Carlos Sainz war nach seinem dritten Platz beim Aserbaidschan-GP sichtlich emotional. Das beste Podium seiner Karriere, sagte er später. Für den Spanier ein enorm wichtiger Meilenstein – und ein hoher Wetteinsatz, der sich gelohnt hat.

Der Spanier verriet nach dem Rennen: «Das Podium bedeutet mir umso mehr, weil ich vor einem Jahr auf Williams gesetzt habe und gesagt habe, dass ich zu diesem Team gehen werde, weil ich wirklich an dieses Projekt glaube und fest davon überzeugt bin, dass dieses Team auf dem Weg nach oben ist.»

Sainz war zu Beginn der Saison 2024 in der misslichen Lage, dass sein Cockpit für 2025 bei Ferrari an den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton ging. Sainz‘ Vertrag bei der Scuderia wurde entsprechend nicht verlängert, der Spanier war auf Jobsuche – und ließ sich Zeit damit. Mit Sauber bzw. Audi wurde er in Verbindung gebracht, auch mit Alpine – und am Ende entschied er sich (zum Erstaunen vieler Beobachter) für Williams. Eine zu dem Zeitpunkt gewagte Wette – aber eine gute Wahl, wie er sich nun selbst bewies.

Sainz: «Ich fühle mich in diesem Arbeitsumfeld sehr wohl und auch mit allen um mich herum. Ich war das ganze Jahr über ziemlich schnell mit dem Auto. Von allen, die das Team gewechselt haben – was heutzutage keine leichte Aufgabe ist –, war ich vom ersten Rennen an sehr konkurrenzfähig, sehr schnell, aber ich hatte keine Ergebnisse vorzuweisen. Ich hatte keine Ergebnisse, um mir selbst, dem Team und allen anderen zu beweisen, dass etwas Gutes bevorstand. Aber am Ende kam es doch so.»

Vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb gegen seinen Nachfolger bei Ferrari, Lewis Hamilton? Der Brite hat zwar mehr Punkte als Sainz – doch das erste GP-Podium mit dem neuen Team (Sprints ausgenommen) holte Sainz.

Die Leidenszeit zu Beginn der Saison (Sainz hat jetzt 31 Punkte, sein Kollege Albon 70) hat den 3. Platz umso süßer schmecken lassen: «Ich glaube, das Leben hat mir schon oft gezeigt, dass so etwas manchmal passiert – dass man eine Pechsträhne oder schlechte Leistungen hat, aber dann plötzlich vom Leben belohnt wird, wenn man weiter hart arbeitet, mit etwas wirklich Schönem wie diesem.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)



Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20