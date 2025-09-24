Wolff verrät: Bottas kurz vor Mercedes-Einsatz

Mercedes-Pilot George Russell war am Baku-Wochenende krank. Sein Teamchef Toto Wolff verriet: Am Freitagmorgen war noch völlig unklar, ob Russell es ins Auto schaffen würde – oder ob Bottas einspringen muss.

Was für ein Wochenende: Am Donnerstag blieb Mercedes-Pilot George Russell noch im Hotel, um sich zu schonen. Am Freitag stand sein Einsatz auf der Kippe, er krächzte am Funk, war merklich krank. Im zweistündigen Qualifying blieb er fehlerfrei, fuhr auf Platz 5 – und im Grand Prix am Sonntag kämpfte er sich auf Platz 2 vor.

Nach dem Aserbaidschan-GP verriet Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Russells Einsatz stand auf der Kippe, beinahe hätte Ersatzfahrer Valtteri Bottas einspringen müssen.

Wolff über seinen kranken Schützling George Russell: «Es war sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es am Freitagmorgen noch völlig offen war, ob Valtteri im Auto sitzen würde. Es war George selbst, der sagte: ‹Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen kann.› Dann erholte er sich am Morgen ein wenig und entschied sich, ins Auto zu steigen. Und dann fuhr er jeden Tag stark und sogar ein anderthalbstündiges Rennen, ohne einen einzigen Fehler zu machen. Das war ein super verdienter zweiter Platz.»

Eine Rolle spielte auch die Rennstrecke. Russell selbst gab später zu: «Glücklicherweise war es Baku. Auch wenn es eine der anspruchsvollsten Rennstrecken ist, ist sie mental und körperlich vielleicht eine der einfachsten. Am Freitag und Samstag ging es mir wirklich schlecht. Wenn es zum Beispiel Singapur gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich am Freitag aufgegeben, um ehrlich zu sein, und wäre wahrscheinlich nicht zum Rennen angetreten.» Glück für den Briten also, dass Singapur erst in etwas mehr als einer Woche ansteht.

Russell, auch am Sonntag stimmlich noch angeschlagen: «Ich war eigentlich seit ein paar Jahren nicht mehr krank, also hat es mich in den letzten Tagen irgendwie alles auf einmal erwischt, aber jetzt geht es mir wieder besser.» Und zwischen Baku und Singapur ist glücklicherweise für Russell eine Woche Pause zur vollständigen Erholung.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20