Toto Wolff und Kimi Antonelli: Keine Zurückhaltung

Mercedes-Teamchef Toto Wolff übte nach dem Monza-Heimspiel von Kimi Antonelli öffentlich Kritik an der Leistung des Formel-1-Rookies. Nach dem GP in Baku sprach er über den Umgangston, den er und der Teenager pflegen.

Dass Kimi Antonelli eine schwierige Saison vor sich hat, war von Anfang an klar. Denn der Teenager aus Bologna wurde gleich beim Start in seine Formel-1-Karriere mit der schwierigen Aufgabe betraut, die Nachfolge des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton anzutreten. Im Werksteam von Mercedes zeigte der Aufsteiger zunächst eine starke Leistung und sammelte 48 Punkte in den ersten acht WM-Runden.

In Kanada schaffte er es als Dritter aufs Podest und bekam dafür viel Lob von allen Seiten. Doch auf die Glanztat folgte eine Reihe von Rennwochenenden, an denen es nicht nach Plan lief. Beim zweiten Heimspiel des jungen Rennfahrers in Monza schaffte er es zwar als Neunter in die Punkte. Von Teamchef Toto Wolff gab es dennoch kritische Worte – und das in aller Öffentlichkeit. Kimi mache zu viele Fehler, betonte der ehrgeizige Wiener.

Antonelli nahm sich die Kritik zu Herzen und zeigte auf dem Strassenkurs von Baku eine starke Leistung. Mit dem vierten Platz schaffte er es zum ersten Mal seit seinem Podest-Erfolg von Montreal wieder zweistellig zu punkten. Und Wolff freute sich: «Damit hat er sich nach dem Rennen in Monza wirklich stark zurückgemeldet. Er hatte eine schwierige Phase in Europa, und es ist gut, dass er jetzt mit der Spitzengruppe mithalten und einen starken vierten Platz einfahren konnte. Darauf kann er nun bis zum Ende des Jahres aufbauen.»

Auf die Frage, wie die Gespräche mit Antonelli nach dem Monza-Wochenende aussahen, verriet der Teamchef: «Wir sind immer sehr offen, da gibt es keine Zurückhaltung. Und er hat in Monza auch seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Seine fahrerische Leistung war nicht das, was er sich vorgestellt und was er von sich erwartet hatte. Hier in Baku fehlte ihm letztlich wohl die ultimative Leistung, um aufs Podest zu fahren. Aber wie gesagt, es ist meiner Meinung nach wichtig, dass er dieses Ergebnis eingefahren hat.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20