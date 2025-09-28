Ralf Schumacher über Piastri: «Druck auf dem Kessel»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri erlebte in Baku ein Wochenende zum Vergessen. Der sonst so starke Australier machte mehrere Fehler. Ex-GP-Pilot Ralf Schumacher ist überzeugt: Der McLaren-Star spürt den WM-Druck.

Oscar Piastri zeigte in Baku sowohl am Samstag als auch am Sonntag keine gute Leistung. Der WM-Leader, der normalerweise mit fehlerfreien Auftritten glänzt, produzierte bereits im Qualifying einen Crash. Der McLaren-Star hatte Glück im Unglück: Weil er vorher den Q3-Einzug geschafft hatte und nach Ferrari-Star Charles Leclerc in der Streckenbegrenzung gelandet war, durfte er das Rennen dennoch von Startplatz 9 in Angriff nehmen. Und: Sein Teamkollege und WM-Gegner Lando Norris kam im Abschlusstraining auch nicht über den siebten Platz hinaus.

Piastris schwache Form hatte damit aber noch kein Ende, der 24-Jährige legte am Rennsonntag erst einen Frühstart hin, bevor er ein weiteres Mal Bekanntschaft mit der Tecpro-Barriere machte. Sein Rennen war damit gelaufen, bevor er die erste Runde beendet hatte. Immerhin: Der Schaden hielt sich in Grenzen, denn Norris sah zwar die Zielflagge, kam aber auch nicht über den siebten Platz hinaus.

Dennoch war die Stimmung beim ehrgeizigen Rennfahrer aus Melbourne am Boden. Er ärgerte sich über den Frühstart, den er als dummen, simplen Fehler bezeichnete. Und zum Crash sagte er: «Ich bin eindeutig viel zu schnell in die Kurve gefahren, und das war's dann. Der Grip war gering, aber ich hätte das wissen müssen. Ich gebe niemandem außer mir selbst die Schuld dafür.»

Der frühere GP-Pilot und heutige Sky-Experte Ralf Schumacher sagt im Podcast «Backstage Boxengasse» dazu: «Es ist klar, der Druck kommt, aber das Auto war auch nicht da für ihn.» Der Deutsche ist sich sicher: «Man merkt, da ist Druck auf dem Kessel, denn der Frühstart hat nichts mit dem Grip zu tun, der nicht da war. Oscar zeigt jetzt auch mal Nerven, und es ist spannend zu sehen, was da noch passieren wird.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20