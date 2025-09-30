Max Verstappen ist 28: Harte Schule zahlt sich aus

​An diesem 30. September ist Red Bull Racing-Star Max Verstappen 28 Jahre alt geworden. Der vierfache Formel-1-Champion zehrt noch heute von den harten Lehren seines Vaters Jos Verstappen.

Proficiat met je verjaardag – alles Gutes zum Geburtstag, Max Verstappen. Der niederländische Red Bull Racing-Star ist an diesem 30. September 28 Jahre alt geworden – als vierfacher Formel-1-Champion und 67-facher GP-Sieger (zuletzt in Baku und Monza).

Um so jung so weit zu kommen, ist Max Verstappen durch die knallharte Schule seines Vater Jos gegangen. Jos Verstappen, heute 53, hat von Brasilien 1994 bis Japan 2003 insgesamt 107 Grands Prix bestritten, vor Max war Verstappen senior der erfolgreichste Formel-1-Fahrer seines Landes.

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com blickte Jos Verstappen vor eini paar Jahren auf die Wurzeln von Max’ Karriere zurück. «Es war Max selber, der die Initiative ergriff. Er war viereinhalb Jahre alt, als er uns eröffnete, er wolle Kart fahren. Damals war ich noch in der Formel 1, bei Arrows. Klar hatte ich selber auch schon daran gedacht, ihn in ein Kart zu setzen, aber eigentlich wollte ich damit noch ein wenig warten. Ich dachte mir: Wenn er sechs Jahre alt ist, dann versteht er alles etwas besser. Aber nein, Max machte ziemlich unmissverständlich klar, dass er ein Go-Kart haben wollte und zwar jetzt.»



«Als Sechsjähriger war er Gleichaltrigen weit voraus. Aber in diesem Alter musste er gegen Fahrer antreten, die acht, neun oder zehn Jahre alt waren. Da war er ein wenig langsamer. Der grosse Schritt kam eines Tages, als unsere belgische Kartstrecke Genk, wo wir zumeist an der Arbeit waren, geschlossen war. Also fuhren wir weiter zu einer Bahn, die Max kaum vertraut war. Max war dort sofort konkurrenzfähig. Ich musste ihm gar nicht mehr viel über die Linien in den verschiedenen Kurven sagen. Da dachte ich: Okay, jetzt hat er es verstanden. Als wir dann zurück waren auf der Hausbahn Genk, war dieser markante Schritt nach vorne ebenfalls zu sehen.»



Einen Plan mit dem Ziel Königsklasse gab es in den ersten Jahren gemäss Jos nicht: «Die Formel 1 war für uns ganz weit weg. Du musst bedenken, dass wir uns zu Beginn ja nur im Benelux-Raum aufgehalten haben. Wir hatten keine Ahnung, wie Max gegen Gegner aus Italien, England oder Frankreich abschneiden würde. Du musst also international fahren, und das war damals auf dieser Stufe erst mit zwölf möglich.»



Wie viel Jos steckt in Max? Verstappen senior weiter: «Ich versuchte schon auf Kart-Stufe, ihm so viel zu vermitteln wie es nur geht. Denn es gibt so viele Aspekte zu beachten – das Fahren an sich, wie du überholst, dann das Abstimmen deines Fahrzeugs. Überholen war für mich ein riesiges Thema, denn man kann meiner Meinung nach auch falsch überholen.»



«Wenn Max bei einem Überholmanöver Zeit verloren hat, dann versuchte ich, ihn zu erklären, wie er das besser machen kann. Das ging so weit, dass ich ihm verboten habe, auf den Geraden anzugreifen oder an Stellen, die mir zu einfach vorkamen. Ich habe ihm gesagt: ‘Du darfst nur hier, hier und auch da attackieren, sonst nicht.’ Und das waren eben Kurven, wo die anderen vielleicht nicht angreifen.»



«Das ist einer der Gründe, wieso wir heute in der Formel 1 den Eindruck haben, Max könne fast überall überholen. Ein Überholmanöver ist kein Produkt des Zufalls. Ein Pilot muss den Gegner scharf beobachten, seine Schwächen ausspionieren und sich den Rivalen richtiggehend zurechtlegen. Max hat das im Kartsport jahrelang trainiert und verinnerlicht.»



Ein gewisse Grundgelassenheit von Max, die war angeboren, wie Jos betont: «Das war schon immer so. Klar kannst du ihn auf viele Zusammenhänge hinweisen, aber diese innere Ruhe entspricht seinem Charakter, so etwas kannst du nicht trainieren. Ich weiss, dass ich nicht der Einfachste bin, und ich habe von Max sehr viel gefordert als er klein war. Aber er konnte das aushalten. Er war mental schon immer sehr stark. Mit vielen Siegen baute er natürlich auch Schritt um Schritt ein gewaltiges Selbstvertrauen auf. Und wenn du so fest an dich glaubst, dann geht das auch nicht mehr weg.»





Max Verstappen in der Formel 1

226 Grands Prix

46 Pole-Positions

35 beste Rennrunden

67 GP-Siege

120 Podestplätze

14 Hat-Tricks (Pole, beste Rennrunde, Sieg)

6 Grand Slams (Pole, beste Rennrunde, Start/Ziel-Sieg)

3278,5 WM-Punkte

3699 Führungsrunden

Jüngster Fahrer in einem Grand Prix (Australien 2015, mit 17 Jahren und 166 Tagen)

Jüngster Fahrer mit WM-Punkten (Malaysia 2015, mit 17 Jahren und 180 Tagen)

Jüngster Sieger (Spanien 2016, mit 18 Jahren und 228 Tagen)

Jüngster Fahrer auf einem Siegerpodest (gleiches Rennen)

Meiste Podestplatzierungen in einer Saison (2023, 21 in 22 Rennen)

Meiste Siege in einer Saison (2023, 19 von 22 Rennen)

Meiste Punkte in einer Saison (575, in der Saison 2023)

Meiste Siege in Folge (10, 2023)

Weltmeister 2021, 2022, 2023 und 2024