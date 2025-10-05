Charles Leclerc (Ferrari) hilflos: «Wir stehen still»

​Roter Alarm bei Ferrari: In Baku und Singapur mussten Charles Leclerc und Lewis Hamilton hinterherfahren. Der Monegasse Leclerc stellt brutal fest: «Die Anderen machen Fortschritte, wir stehen still.»

Als der achtfache GP-Sieger Charles Leclerc vor einigen Wochen gefragt wurde, auf welcher Strecke er sich einen 2025er Sieg mit Ferrari vorstellen könnte, da antwortete der Monegasse: «Am ehesten noch bei den Strassen-GP von Baku und Singapur, eher Singapur. Auf allen anderen Pisten wird es für uns ganz schwierig.»

Und nun das: Leclerc in Aserbaidschan Neunter und in Singapur Sechster. Hamilton bei beiden Rennen Achter (nach Strafversetzung in Singapur). Das ist Mittelmass, das für die Tifosi nur schwer zu ertragen ist und viele Fragen aufwirft.

Leclerc stöhnt nach seinem sechsten Platz beim Nacht-GP von Singapur: «Ab Runde 8 ging es nur noch darum, die Bremsen zu schonen. Ich schätze, dass jeder auf einer Strecke wie dieser bis zu einem gewissen Grad damit zurechtkommen muss. Aber ich glaube, dass wir schlechter dran sind als die Anderen, und das macht alles extrem kompliziert. Kurz gesagt – unser Rennen war wirklich schwierig.»

«Leider haben wir nicht das Auto, um mit den Jungs da vorne mitzuhalten. McLaren hat seit Jahresbeginn immer denselben Vorsprung auf uns gehalten. Red Bull Racing hat seit Monza einen Schritt nach vorne gemacht und ist auf das Niveau von McLaren gelangt. Jetzt ist auch Mercedes auf dem gleichen Niveau wie McLaren und RBR, und dann kommen wir. Es ist nicht einfach. Im Moment scheint es fast so, als wären wir Fahrer nur Passagiere im Auto.»



Leclerc kann den tapferen Tifosi kaum Hoffnung machen: «Es wird von uns nichts Besonderes mehr geben. Ich fürchte, das Bild, das wir dieses Wochenende gesehen haben, wird uns für den Rest der Saison begleiten.»



«Ich würde es nicht als die schwierigste Saison bezeichnen. Ich glaube, dass es immer schwer verdaulich ist, wenn man nicht um Siege kämpfen kann. Aber natürlich ist es nicht einfach, wenn man aus einem Jahr wie dem letzten kommt, in dem man um die Konstrukteurswertung gegen McLaren kämpft, und dann mit grossen Erwartungen zum Saisonstart 2025 kommt, um dann sofort hinter den eigenen Erwartungen zurückzubleiben und im Laufe des Jahres nicht einmal einen Fortschritt zu erleben.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20