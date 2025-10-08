Jenson Button zu Ferrari: «Dann geht Lewis Hamilton»

​Formel-1-Champion Jenson Button analysiert die Situation von Formel-1-Champion Lewis Hamilton. Wieso der 15-fache GP-Sieger Button glaubt, dass Hamilton den Helm an den Nagel hängen könnte.

Der WM-Traum ist geplatzt: Lewis Hamilton wird in seiner ersten Saison 2025 mit Ferrari nicht Weltmeister, der siebenfache Champion liegt nach dem Grossen Preis von Singapur lediglich auf dem sechsten Zwischenrang, mit satten 48 Punkten Rückstand auf seinen Stallkollegen Charles Leclerc. Besserung ist nicht in Sicht.

Abgesehen von einigen kampfstarken Rennen von Hamilton und seines Sieges von Pole-Position im Sprint von China ist die Zwischenbilanz für den 105-fachen GP-Sieger ernüchternd: kein GP-Podestplatz in Rot für den Ausnahmekönner, seine letzte Pole zu einem Grand Prix geht auf Ungarn 2023 zurück, der letzte Sieg auf Belgien 2024, und der wurde ihm geschenkt, weil der Erste im Ziel, George Russell, aus der Wertung genommen werden musste (sein Wagen war untergewichtig).

Jenson Button (45) hat das Geschehen in Singapur als GP-Experte der britischen Sky verfolgt. Der Formel-1-Weltmeister des Jahres 2009 schätzt die Lage so ein: «Wir haben im Laufe dieses Jahres von Lewis einige brillante Leistungen gesehen. Ich denke da vor allem an den Sprint in Shanghai zurück, der wirklich sehr beeindruckend war.»



«Aber Hamiltons Leistung ist über das Jahr hinweg nicht konstant genug, um volles Vertrauen ins Auto zu fassen. Er hat nicht ein Team um sich, wie er es jahrelang als Weltmeister bei Mercedes hatte. Das alles braucht schon etwas Zeit.»



Button spricht aus, was viele Fachkräfte im Formel-1-Fahrerlager denken: «Mit der massiven Regeländerung für 2026, mit komplett neuartigen Rennwagen und einer frischen Motorgeneration, werden wir Lewis entweder in Bestform erleben – oder einen Lewis, der am Ende der Saison 2026 vielleicht aufgibt.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





