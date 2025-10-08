Yuki Tsunoda wütend: «Unglaublich, diese Startrunde!»

​Die starke Vorstellung von Yuki Tsunoda (Startplatz 6, auch im Ziel Sechster) fand in Singapur keine Fortsetzung: Von P13 ins Rennen gegangen, schlechter Start, daher am Ende nur Rang 12.

Yuki Tsunoda ist zerknirscht. Er hatte sich nach seiner feinen Leistung in Aserbaidschan (Platz 6) für Singapur so viel vorgenommen, aber daraus wurde nichts.

Der 25-jährige Japaner ärgert sich: «Das war definitiv der schlimmste Start oder meine schlechteste erste Runde in der Formel 1. Ich kann immer noch nicht glauben, was da passiert ist. An jeder Stelle, an der ich in der ersten Runde einen Angriff versucht habe, wurde ich blockiert oder abgedrängt und verlor den ganzen Schwung.»

«Ich hatte einfach keinen Platz. Ich habe in der ersten Runde so viel Position verloren. Das hat mein Leben sehr schwer gemacht. Das ist überaus ärgerlich, denn mein Renntempo war eines der besten, seit ich für Red Bull Racing fahre. Es ist jammerschade, dass ich das nicht nutzen konnte.»



RBR-Teamchef Laurent Mekies: «Yuki hatte keinen guten Samstag. Das ist bedauerlich, denn ich war mit seiner Arbeit, die er am Freitag geleistet hatte, sehr zufrieden. Er war auf dem richtigen Niveau. Nun müssen wir uns detailliert ansehen, was da nachher schiefgelaufen ist.»



«Seine erste Runde war auf jeden Fall schockierend, aber von da an ist er meiner Meinung nach ein sehr ordentliches Rennen gefahren. Ich glaube, er ist von P18 auf P12 zurückgekommen, mit sehr anständigem Speed. Letztlich hat ihn der Samstag ein gutes Ergebnis am Sonntag gekostet.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20



