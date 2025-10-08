Coulthard zu Norris/Piastri (McLaren): Wann unfair?

​2025 galten bei McLaren strikte Fairness-Regeln, bekannt als «papaya rules». Aber die scheinen mit der Kollision Norris/Piastri in Singapur über Bord gegangen zu sein. GP-Veteran David Coulthard ordnet ein.

Einhellige Meinung unter zahlreichen Formel-1-Experten, nach dem unterhaltsamen Grand Prix von Singapur: Das war’s dann wohl mit den so genannten «papaya rules», also mit jenem Verhaltens-Kodex, den die McLaren-Teamführung den beiden WM-Anwärtern Oscar Piastri und Lando Norris mit auf den Weg gegeben hatte.

Auf den einfachsten Nenner gebracht, umriss diese Vorschrift: Hart fahren ist okay, sich ins Auto zu knattern, ist nicht okay.

Aber genau das hat Lando Norris in Singapur getan, selbst wenn sich der Engländer nachher mehr als Opfer denn als Täter positionieren wollte. Klar kaufte ihm das Piastri nicht ab, dessen Wut am Funk unüberhörbar war.

Unmittelbar nach der Berührung der beiden McLaren-Rennwagen, kurz nach dem Start, knurrte Piastri am Funk: «Ja, ich meine, das war jetzt nicht sehr Team-orientiert.»



Kurz darauf: «Also, sind wir einverstanden, wenn Lando mich einfach aus dem Weg schubst? Was soll das?»



Renningenieur Tom Stallard musste dann das hier antworten: «Also, wir als Team sehen, dass Lando Verstappen ausweichen musste, deshalb werden wir während des Rennens nichts unternehmen. Wir können das Ganze später analysieren.»



Piastri: «Kumpel, das ist nicht fair. Tut mir leid, das ist nicht fair.»



Stallard: «Oscar, wir werden das später gemeinsam analysieren und uns auf das Rennen konzentrieren.»



Nochmals Piastri: «Ja, aber wenn er einem anderen Auto ausweichen muss, indem er es für seinen Teamkollegen zerdeppert, dann ist das ein ziemlich beschissenes Ausweichmanöver.»



Der langjährige Formel-1-Fahrer David Coulthard (246 Grands Prix, 13 Siege, WM-Zweiter 2001) teilt den Unmut von Piastri. Der 54-jährige Schotte sagt: «Ich kann gut verstehen, warum Oscar sagt: ‘Moment mal, mein Teamkollege hat mich gerade abgedrängt!’ Er bringt ein überzeugendes Argument vor. Weitere Worte sind da nicht nötig.»



Coulthard, heute GP-Experte von Channel 4, weiter: «Diese Problematik habe ich bereits am Anfang des Jahres betont. Man darf sich nur bis zu einem gewissen Grad einmischen, denn man muss sich fragen – ab wann wird es unfair?»



Coulthard erinnert sich an seine Zeit bei McLaren an der Seite von Mika Häkkinen, als er für den Finnen Platz machen musste, Häkkinen sich aber nie revanchieren musste. «Ich will jetzt nicht alle Wunden aufreissen, aber als ich ein paar Mal für Mika Platz gemacht habe, dann ging es bei uns um dritte oder vierte Ränge. Einen potenziellen Sieg habe ich nie zurückbekommen. Ein Rennfahrer ist überaus sensibel, da muss es im Team schon fair bleiben.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





