Kimi Antonelli (Mercedes): «Mein Fehler gegen Norris»

​Der 19-jährige Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli hat zwei sehr gute Wochenenden gezeigt: Vierter in Baku (von Startplatz 4), Fünfter in Singapur (von Startplatz 4). Kimi glaubt: Da wäre noch mehr drin gewesen.

Kimi Antonelli hat wieder Tritt gefunden. Der Mercedes-Teenager, im August 19 Jahre jung geworden, hatte ein eindrucksvolles erstes Saisonviertel gezeigt (fünf Punktefahrten in den ersten sechs Einsätzen), danach kam jedoch in sechs weiteren WM-Läufen nur eine Punktefahrt hinzu (als Dritter in Kanada).

Auch bei den fünf Rennen nach dem Stadtrennen von Montreal konnte Kimi nur einen Punkt sammeln, als Zehnter in Ungarn.

Doch inzwischen läuft es wieder besser: Neunter in Monza, Vierter in Baku, Fünfter in Singapur, das darf sich sehen lassen. Längst ist klar: Wir werden den jungen Mann aus Bologna auch 2026 im Silberpfeil sehen.

Kimi blickt so auf seine Leistung in Singapur zurück: «Mein Tempo war definitiv stark. Ich war dennoch etwas enttäuscht von meiner Quali, weil ich das Gefühl hatte, zu hart gefahren zu sein. Hätte ich mich etwas besser kontrolliert und versucht, sauberer zu fahren, wäre es wohl anders ausgegangen. Ich wäre weiter vorne gestartet, und wahrscheinlich wäre das daher ein anderes Rennen geworden.»

«Mein Fehler in Kurve 1 war dann, hinter Norris zu bleiben. Ich lag zu weit innen, und Leclerc hatte aussen eine viel bessere Linie. Es war schade, aber mein Speed im Rennen war wirklich stark. Das ist positiv, und wir werden versuchen, das in den nächsten Rennen fortzusetzen.»



In Runde 53 krallte sich Antonelli von Leclerc den fünften Platz: «Charles hatte Probleme mit den Reifen. Ich konnte sehen, dass er ziemlich hart fährt, also habe ich versucht, langfristig zu agieren, die Reifen zu schonen und den richtigen Moment zum Angriff abzuwarten.»



«Als wir uns einigen Nachzüglern näherten, wusste ich, dass es der richtige Moment war, denn er hatte zuvor freie Fahrt und ich konnte ich mit ihm mithalten, trotz Fahrt in den ganzen Luftwirbeln. Daher war mich klar – er würde Probleme bekommen, wenn er zu einem Gegner aufschliesst. Und genau so kam es. Mein Timing stimmte.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20



