Verstappen gegen McLaren mit psychologischem Vorteil?

​​Ob die Gegner von Max Verstappen das hören wollen oder nicht: Aber die Art und Weise, wie der vierfache Formel-1-Champion fährt, hat sich in den Köpfen seiner Rivalen nachhaltig eingenistet.

Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle beschreibt das sehr anschaulich: «Max Verstappen lebt in den Köpfen seiner Gegner, mietfrei.»

Was der 66-Jährige Engländer, in der Formel 1 bei 158 Grands Prix am Start und Sportwagen-Weltmeister 1988, damit meint: «Max spukt immer in den Köpfen seiner Rivalen herum, weil sie bei ihm nie ganz sicher sind, was er als nächstes aus seiner Trickkiste zieht.»

Der heutige Sky-GP-Experte vertieft: «Und das tut Max mit voller Absicht, so wie das vor ihm zwei andere grosse Fahrer getan haben, Ayrton Senna und Michael Schumacher.»

«Ob Formel 3 oder Formel 1, Ayrton konnte scheinbar aus dem Nichts an der Seite seines Gegners auftauchen und überliess es dann dem, ob er an einem ganz bestimmten Tag einen Unfall machen will oder nicht.»



Im Rennen zeigte Max Verstappen wieder mal seine ganze Klasse, gemäss Martin Brundle: «Obschon Norris dem Niederländer das ganze Rennen lang im Nacken sass, fand er keinen Weg vorbei – nicht einmal vor dem Hintergrund, dass sich Max hörbar über das Verhalten seines Autos beklagte.»



Verstappen kann als WM-Aussenseiter jedes Risiko eingehen: Ein möglicher Ausfall durch Berührung wäre für Norris oder Piastri in der Schlussphase des Titelkampfes viel gravierender als für den Red Bull Racing-Star – und das wissen Lando und Oscar genau.



Nach dem Rennen sagte Verstappen: «Es war nicht einfach. Ich hatte während des gesamten Rennens grosse Probleme mit dem Schalten, was natürlich nicht gerade hilfreich war. Und die Balance war auch nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte. Der zweite Platz war das Maximum, das wir erreichen konnten.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20



