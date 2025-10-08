Weltmeister McLaren: 20 verrückte Fakten zu Papaya

​Der von Bruce McLaren gegründete Rennstall ist 2025 zum zehnten Mal Konstrukteurs-Champion geworden. Sie glauben, schon alles über McLaren zu wissen? Wir zeigen ihnen andere Schattierungen von Papaya.

Sechs Rennen vor Schluss der Formel-1-WM 2025 steht fest: McLaren hat sich den Konstrukteurs-Pokal gesichert, zum zweiten Mal in Folge und zum zehnten Mal insgesamt. Nur Ferrari ist mit 16 Titeln noch erfolgreicher.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt Ende 2025 ein weiterer WM-Titel hinzu: Oscar Piastri und Lando Norris haben ausgezeichnete Chancen, den 13. Fahrer-WM-Titel eines McLaren-Piloten einzufahren, den ersten seit Lewis Hamilton 2008. Hier die eindrucksvolle WM-Bilanz von McLaren.

10 Konstrukteurs-Pokale

1974

1984

1985

1988

1989

1990

1991

1998

2024

2025



12 Fahrer-WM-Titel

1974 Emerson Fittipaldi (BR)

1976 James Hunt (GB)

1984 Niki Lauda (A)

1985 Alain Prost (F)

1986 Alain Prost (F)

1988 Ayrton Senna (BR)

1989 Alain Prost (F)

1990 Ayrton Senna (BR)

1991 Ayrton Senna (BR)

1998 Mika Häkkinen (FIN)

1999 Mika Häkkinen (FIN)

2008 Lewis Hamilton (GB)

McLaren hat, angefangen mit Monaco 1966 und inklusive Singapur 2025, an 988 Formel-1-WM-Läufen teilgenommen und dabei 201 Mal gewonnen (davon 56 Doppelsiege).



McLaren-Fahrer sind 173 Mal von Pole-Position losgefahren, haben 183 beste Rennrunden gezeigt, 552 Podestränge und 7607,5 WM-Punkte erobert. Dazu kommen 11.727 Führungsrunden.



Wir haben zur erfolgreichen Verteidigung des Konstrukteurs-Pokals einige verrückte Fakten über McLaren zusammengetragen, die Sie vielleicht noch nicht kennen – zum Staunen und Schmunzeln.



McLaren hat als einziges Formel-1-Team drei Mal beim Indy 500 gewonnen, einmal mit Mark Donohue (1972), zwei Mal mit Johnny Rutherford (1974 und 1976)



Bruce McLaren wurde 1966 zum zweiten Mann, der in der Formel 1 mit einem GP-Renner seines eigenen Namens antrat. Der erste war der Australier Jack Brabham.



Im McLaren-Werk sind 30 Fahrzeuge und fast 750 Trophäen ausgestellt.



Das McLaren-Logo besteht aus einem Kiwi, dem Nationalvogel von Bruce McLarens Heimat Neuseeland.



Bruce McLaren trat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit einem in neuseeländischen Nationalfarben lackierten Ford GT40 an, also in Schwarz und Silber. Für die Formel 1 wollte McLaren aber eine Farbe, die im aufkommenden Farbfernsehen auffälliger ist – daher kam letztlich er auf Papaya-Orange.



Jahrelang wurden die Formel-1-Renner von McLaren mit MP4 und einer Zahl gekennzeichnet. Der frühere Teilhaber Ron Dennis hatte diese Bezeichnung verwendet, als er sich mit seinem Project 4 (seinem vierten Versuch eines Rennstalls) bei Marlboro McLaren Texaco einbrachte. Die Bezeichnung MP4 war dann eine Verschmelzung: Projekt 4 von Ron Dennis und davor das M von Marlboro für den Zigarettenhersteller als Hauptsponsor, mit dem McLaren schon seit 1974 gearbeitet hatte (als Emerson Fittipaldi ins Team kam).



In politisch korrekteren Zeiten wurde später behauptet, das M habe für McLaren gestanden. Mit der Entmachtung von Ron Dennis ist zum Fahrzeugkürzel MCL (für McLaren) gewechselt worden.



Der langjährigste McLaren-Angestellte hiess Ray «Tex» Rowe, der seit 1963 bei McLaren arbeitete. Tex arbeitete bis 2020 drei Tage die Woche in der Getriebe-Abteilung. Rowe ging Anfang September 2020 in wohlverdiente Pension.



Bevor das McLaren-Technikzentrum von Woking entstand, mussten Mittel und Weg gefunden werden, um die dort ansässigen Kreuzottern umzusiedeln.



Das McLaren-Werk «McLaren Technology Centre» besteht aus 5000 Tonnen Stahl und 43000 Quadratmeter Glas. Das Gelände ist gross genug, dass dort locker neun Jumbo-Jets stehen könnten.



Zum 2016er der Formel-1-Saison hat sich McLaren-Teampartner Hilton etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mitglieder des Hilton Honors-Programms konnten eine Übernachtung im Formel-1-Werk von McLaren in Woking gewinnen.



Der dienstälteste McLaren-Fahrer ist David Coulthard – er fuhr genau 150 Grands Prix für McLaren, zwischen 1996 und 2004. Lando Norris wird ihn noch 2025 übertreffen, er steht bei 146 Einsätzen in Papaya.



Seit dem ersten Formel-1-Chassis M2A/1 aus dem Jahre 1966 hat McLaren mehr als 260 GP-Renner gebaut.



Bruce McLaren baute schon 1969 einen Strassensportwagen – das M6GT, einen geschlossenen Renner, der später auch in Serie hergestellt werden sollte. Einen fuhr Bruce selber, die benachbarten Spezialisten der Firma Trojan bauten zwei weitere.



Der erfolgreichste McLaren-Fahrer ist Ayrton Senna (35 Siege), vor Alain Prost (30), Lewis Hamilton (21), Mika Häkkinen (20) und David Coulthard (12).



Der erfolgreichste Formel-1-McLaren ist das Modell M23 (16 Siege).



McLaren hat in der CanAm-Serie 43 Siege errungen – und Bruce McLaren verloren. Der Neuseeländer kam am 2. Juni 1970 in Goodwood bei einem Test mit dem CanAm-Modell M8D ums Leben.



Bruce McLaren und Denny Hulme waren jahrelang so überlegen, dass die CanAm-Serie «The Bruce & Denny Show» genannt wurde.



Der seltsamste McLaren? Hm, schwierige Wahl: Wir würden sagen – unentschieden zwischen dem McLaren MP4/T5, einer Seifenkiste für Goodwood 2002, und dem Modell MP4-98T, einem Formel-1-Zweisitzer. Beide Renner sind Einzelmodelle.



McLaren setzte 1981 als erstes Formel-1-Team ein komplettes Kohlefaser-Chassis ein, in Zusammenarbeit mit der US-Firma Hercules.



Das McLaren-Werk betreibt eine eigene Schneiderei für die Werksbekleidung.



1966 arbeitete Bruce McLaren mit vier Angestellten.





Konstrukteurs-Pokal: Die Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes

2020 Mercedes

2021 Mercedes

2022 Red Bull Racing

2023 Red Bull Racing

2024 McLaren

2025 McLaren







Alle Formel-1-Weltmeister

2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda

2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Nico Rosberg (D), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes

2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2006: Fernando Alonso (E), Renault

2005: Fernando Alonso (E), Renault

2004: Michael Schumacher (D), Ferrari

2003: Michael Schumacher (D), Ferrari

2002: Michael Schumacher (D), Ferrari

2001: Michael Schumacher (D), Ferrari

2000: Michael Schumacher (D), Ferrari

1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes

1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault

1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault

1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault

1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1993: Alain Prost (F), Williams-Renault

1992: Nigel Mansell (GB), Williams-Renault

1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda

1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda

1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda

1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG

1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG

1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW

1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford

1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford

1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford

1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari

1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford

1977: Niki Lauda (A) Ferrari

1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford

1975: Niki Lauda (A), Ferrari

1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford

1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford

1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford

1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford

1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford

1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford

1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco

1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco

1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1964: John Surtees (GB), Ferrari

1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax

1962: Graham Hill (GB), BRM

1961: Phil Hill (USA), Ferrari

1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax

1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari

1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati

1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari

1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes

1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes

1953: Alberto Ascari (I), Ferrari

1952: Alberto Ascari (I), Ferrari

1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo

1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo