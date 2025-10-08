Weltmeister McLaren: 20 verrückte Fakten zu Papaya
Sechs Rennen vor Schluss der Formel-1-WM 2025 steht fest: McLaren hat sich den Konstrukteurs-Pokal gesichert, zum zweiten Mal in Folge und zum zehnten Mal insgesamt. Nur Ferrari ist mit 16 Titeln noch erfolgreicher.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt Ende 2025 ein weiterer WM-Titel hinzu: Oscar Piastri und Lando Norris haben ausgezeichnete Chancen, den 13. Fahrer-WM-Titel eines McLaren-Piloten einzufahren, den ersten seit Lewis Hamilton 2008. Hier die eindrucksvolle WM-Bilanz von McLaren.
10 Konstrukteurs-Pokale
1974
1984
1985
1988
1989
1990
1991
1998
2024
2025
12 Fahrer-WM-Titel
1974 Emerson Fittipaldi (BR)
1976 James Hunt (GB)
1984 Niki Lauda (A)
1985 Alain Prost (F)
1986 Alain Prost (F)
1988 Ayrton Senna (BR)
1989 Alain Prost (F)
1990 Ayrton Senna (BR)
1991 Ayrton Senna (BR)
1998 Mika Häkkinen (FIN)
1999 Mika Häkkinen (FIN)
2008 Lewis Hamilton (GB)
McLaren hat, angefangen mit Monaco 1966 und inklusive Singapur 2025, an 988 Formel-1-WM-Läufen teilgenommen und dabei 201 Mal gewonnen (davon 56 Doppelsiege).
McLaren-Fahrer sind 173 Mal von Pole-Position losgefahren, haben 183 beste Rennrunden gezeigt, 552 Podestränge und 7607,5 WM-Punkte erobert. Dazu kommen 11.727 Führungsrunden.
Wir haben zur erfolgreichen Verteidigung des Konstrukteurs-Pokals einige verrückte Fakten über McLaren zusammengetragen, die Sie vielleicht noch nicht kennen – zum Staunen und Schmunzeln.
McLaren hat als einziges Formel-1-Team drei Mal beim Indy 500 gewonnen, einmal mit Mark Donohue (1972), zwei Mal mit Johnny Rutherford (1974 und 1976)
Bruce McLaren wurde 1966 zum zweiten Mann, der in der Formel 1 mit einem GP-Renner seines eigenen Namens antrat. Der erste war der Australier Jack Brabham.
Im McLaren-Werk sind 30 Fahrzeuge und fast 750 Trophäen ausgestellt.
Das McLaren-Logo besteht aus einem Kiwi, dem Nationalvogel von Bruce McLarens Heimat Neuseeland.
Bruce McLaren trat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit einem in neuseeländischen Nationalfarben lackierten Ford GT40 an, also in Schwarz und Silber. Für die Formel 1 wollte McLaren aber eine Farbe, die im aufkommenden Farbfernsehen auffälliger ist – daher kam letztlich er auf Papaya-Orange.
Jahrelang wurden die Formel-1-Renner von McLaren mit MP4 und einer Zahl gekennzeichnet. Der frühere Teilhaber Ron Dennis hatte diese Bezeichnung verwendet, als er sich mit seinem Project 4 (seinem vierten Versuch eines Rennstalls) bei Marlboro McLaren Texaco einbrachte. Die Bezeichnung MP4 war dann eine Verschmelzung: Projekt 4 von Ron Dennis und davor das M von Marlboro für den Zigarettenhersteller als Hauptsponsor, mit dem McLaren schon seit 1974 gearbeitet hatte (als Emerson Fittipaldi ins Team kam).
In politisch korrekteren Zeiten wurde später behauptet, das M habe für McLaren gestanden. Mit der Entmachtung von Ron Dennis ist zum Fahrzeugkürzel MCL (für McLaren) gewechselt worden.
Der langjährigste McLaren-Angestellte hiess Ray «Tex» Rowe, der seit 1963 bei McLaren arbeitete. Tex arbeitete bis 2020 drei Tage die Woche in der Getriebe-Abteilung. Rowe ging Anfang September 2020 in wohlverdiente Pension.
Bevor das McLaren-Technikzentrum von Woking entstand, mussten Mittel und Weg gefunden werden, um die dort ansässigen Kreuzottern umzusiedeln.
Das McLaren-Werk «McLaren Technology Centre» besteht aus 5000 Tonnen Stahl und 43000 Quadratmeter Glas. Das Gelände ist gross genug, dass dort locker neun Jumbo-Jets stehen könnten.
Zum 2016er der Formel-1-Saison hat sich McLaren-Teampartner Hilton etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mitglieder des Hilton Honors-Programms konnten eine Übernachtung im Formel-1-Werk von McLaren in Woking gewinnen.
Der dienstälteste McLaren-Fahrer ist David Coulthard – er fuhr genau 150 Grands Prix für McLaren, zwischen 1996 und 2004. Lando Norris wird ihn noch 2025 übertreffen, er steht bei 146 Einsätzen in Papaya.
Seit dem ersten Formel-1-Chassis M2A/1 aus dem Jahre 1966 hat McLaren mehr als 260 GP-Renner gebaut.
Bruce McLaren baute schon 1969 einen Strassensportwagen – das M6GT, einen geschlossenen Renner, der später auch in Serie hergestellt werden sollte. Einen fuhr Bruce selber, die benachbarten Spezialisten der Firma Trojan bauten zwei weitere.
Der erfolgreichste McLaren-Fahrer ist Ayrton Senna (35 Siege), vor Alain Prost (30), Lewis Hamilton (21), Mika Häkkinen (20) und David Coulthard (12).
Der erfolgreichste Formel-1-McLaren ist das Modell M23 (16 Siege).
McLaren hat in der CanAm-Serie 43 Siege errungen – und Bruce McLaren verloren. Der Neuseeländer kam am 2. Juni 1970 in Goodwood bei einem Test mit dem CanAm-Modell M8D ums Leben.
Bruce McLaren und Denny Hulme waren jahrelang so überlegen, dass die CanAm-Serie «The Bruce & Denny Show» genannt wurde.
Der seltsamste McLaren? Hm, schwierige Wahl: Wir würden sagen – unentschieden zwischen dem McLaren MP4/T5, einer Seifenkiste für Goodwood 2002, und dem Modell MP4-98T, einem Formel-1-Zweisitzer. Beide Renner sind Einzelmodelle.
McLaren setzte 1981 als erstes Formel-1-Team ein komplettes Kohlefaser-Chassis ein, in Zusammenarbeit mit der US-Firma Hercules.
Das McLaren-Werk betreibt eine eigene Schneiderei für die Werksbekleidung.
1966 arbeitete Bruce McLaren mit vier Angestellten.
Konstrukteurs-Pokal: Die Sieger
1958 Vanvall
1959 Cooper
1960 Cooper
1961 Ferrari
1962 BRM
1963 Lotus
1964 Ferrari
1965 Lotus
1966 Brabham
1967 Brabham
1968 Lotus
1969 Matra
1970 Lotus
1971 Tyrrell
1972 Lotus
1973 Lotus
1974 McLaren
1975 Ferrari
1976 Ferrari
1977 Ferrari
1978 Lotus
1979 Ferrari
1980 Williams
1981 Williams
1982 Ferrari
1983 Ferrari
1984 McLaren
1985 McLaren
1986 Williams
1987 Williams
1988 McLaren
1989 McLaren
1990 McLaren
1991 McLaren
1992 Williams
1993 Williams
1994 Williams
1995 Benetton
1996 Williams
1997 Williams
1998 McLaren
1999 Ferrari
2000 Ferrari
2001 Ferrari
2002 Ferrari
2003 Ferrari
2004 Ferrari
2005 Renault
2006 Renault
2007 Ferrari
2008 Ferrari
2009 BrawnGP
2010 Red Bull Racing
2011 Red Bull Racing
2012 Red Bull Racing
2013 Red Bull Racing
2014 Mercedes
2015 Mercedes
2016 Mercedes
2017 Mercedes
2018 Mercedes
2019 Mercedes
2020 Mercedes
2021 Mercedes
2022 Red Bull Racing
2023 Red Bull Racing
2024 McLaren
2025 McLaren
Alle Formel-1-Weltmeister
2024: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda
2020: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2019: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2018: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2016: Nico Rosberg (D), Mercedes
2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes
2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2012: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2011: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2010: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault
2009: Jenson Button (GB), BrawnGP-Mercedes
2008: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes
2007: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari
2006: Fernando Alonso (E), Renault
2005: Fernando Alonso (E), Renault
2004: Michael Schumacher (D), Ferrari
2003: Michael Schumacher (D), Ferrari
2002: Michael Schumacher (D), Ferrari
2001: Michael Schumacher (D), Ferrari
2000: Michael Schumacher (D), Ferrari
1999: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes
1998: Mika Häkkinen (FIN), McLaren-Mercedes
1997: Jacques Villeneuve (CAN) Williams-Renault
1996: Damon Hill (GB), Williams-Renault
1995: Michael Schumacher (D), Benetton-Renault
1994: Michael Schumacher (D), Benetton-Ford
1993: Alain Prost (F), Williams-Renault
1992: Nigel Mansell (GB), Williams-Renault
1991: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1990: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1989: Alain Prost (F), McLaren-Honda
1988: Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda
1987: Nelson Piquet (BR), Williams-Honda
1986: Alain Prost (F), McLaren-TAG
1985: Alain Prost (F), McLaren-TAG
1984: Niki Lauda (A), McLaren-TAG
1983: Nelson Piquet (BR), Brabham-BMW
1982: Keke Rosberg (FIN), Williams-Ford
1981: Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford
1980: Alan Jones (AUS), Williams-Ford
1979: Jody Scheckter (ZA), Ferrari
1978: Mario Andretti (USA), Lotus-Ford
1977: Niki Lauda (A) Ferrari
1976: James Hunt (GB), McLaren-Ford
1975: Niki Lauda (A), Ferrari
1974: Emerson Fittipaldi (BR), McLaren-Ford
1973: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford
1972: Emerson Fittipaldi (BR), Lotus-Ford
1971: Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford
1970: Jochen Rindt (A), Lotus-Ford
1969: Jackie Stewart (GB), Matra-Ford
1968: Graham Hill (GB), Lotus-Ford
1967: Denny Hulme (NZ), Brabham-Repco
1966: Jack Brabham (AUS), Brabham-Repco
1965: Jim Clark (GB), Lotus-Climax
1964: John Surtees (GB), Ferrari
1963: Jim Clark (GB), Lotus-Climax
1962: Graham Hill (GB), BRM
1961: Phil Hill (USA), Ferrari
1960: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax
1959: Jack Brabham (AUS), Cooper-Climax
1958: Mike Hawthorn (GB), Ferrari
1957: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati
1956: Juan Manuel Fangio (RA), Ferrari
1955: Juan Manuel Fangio (RA), Mercedes
1954: Juan Manuel Fangio (RA), Maserati und Mercedes
1953: Alberto Ascari (I), Ferrari
1952: Alberto Ascari (I), Ferrari
1951: Juan Manuel Fangio (RA), Alfa Romeo
1950: Giuseppe Farina (I), Alfa Romeo