Sainz: Freundinnen/VIP für F1 wichtiger als Rennsport

​Williams-Ass Carlos Sainz (31) ist unzufrieden, wie die Formel 1 von den Grands Prix berichtet. Die Reaktionen im Netz zeigen: Der Spanier trifft mit seiner Kritik bei den Fans einen Nerv.

Carlos Sainz ist Profi durch und durch. Seit Jahren ist er auf der Rennstrecke und abseits davon ein verlässlicher Wert. Der dreifache WM-Fünfte (2021, 2022 und 2024) hat bei Willams seinen Tritt endlich gefunden – Platz 3 in Baku, Rang 10 in Singapur, obwohl er auf dem schwierigen Strassenkurs vom letzten Platz losgefahren war.

Und damit sind wir schon voll im Thema: Denn von der Aufholjagd des vierfachen GP-Siegers war bei der Formel-1-Übertragung kaum etwas zu sehen.

Dem 223-fachen Grand-Prix-Teilnehmer aus Madrid stösst das sauer auf. Er hat gegenüber dem Radiosender «El Partizado del COPE» gesagt: «Diese Art der Berichterstattung hat früher funktioniert, als die Leute es wohl interessant fanden, die Freundinnen der Fahrer oder berühmte Persönlichkeiten im Fernsehen zu sehen und ihre Reaktionen.»

«Ich verstehe auch, dass das Produktionsteam bei einem Überholmanöver, also einem spannenden Moment im Rennen, eine Reaktion aus der Box zeigen möchte. Aber ich finde, das sollten sie nur dann tun, wenn unser Wettbewerb respektiert wird und man deswegen nicht wichtigen Momente des Grands Prix übergeht.»



«Letztes Wochenende haben sie vier meiner fünf Überholmanöver am Ende nicht gezeigt. Auch Fernandos Verfolgungsjagd auf Lewis haben sie nicht gezeigt. Ich bin der Ansicht, der Regie ist dieses Mal ziemlich viel entgangen.»



«Lebensgefährten und Promis sind gehören dazu, keine Frage, aber wir sollten dabei nicht das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Meiner Meinung nach übertreiben sie ein wenig mit der Darstellung der VIP und Freundinnen.»



Die Reaktionen im Netz zeigen: Sainz trifft einen Nerv. Er erhält von den Formel-1-Fans für seine klaren Worte viel Zustimmung.



Eine Verringerung der Promi-Dichte ist nicht in Sicht: Gerade beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas) ist der Aufmarsch von VIP gewaltig.





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20