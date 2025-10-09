Charles Leclerc (Ferrari): «Da kommt nichts mehr»

​Die Ferrari-Fans müssen sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass ihre Scuderia 2025 ohne GP-Sieg bleibt. Der Monegasse schenkt den treuen Tifosi reinen Wein ein: «Da kommt nichts mehr.»

Bald wird es ein Jahr her sein, dass Ferrari einen Grand Prix gewonnen hat. Der 248. und vorderhand letzte GP-Sieg von Ferrari geht zurück auf den 27. Oktober 2024, als Carlos Sainz in Mexiko triumphierte; eine Woche zuvor hatte Charles Leclerc in Austin (Texas) die Nase vorne.

Damals hatte Ferrari stattliche Fortschritte erzielt, und die Italiener wollten für 2025 den entscheidenden Schritt machen: In jedem Rennen siegfähig sein, mit Team-Neuling Lewis Hamilton als Ass im Ärmel.

Doch aus dem erhofften Fortschritt ist nichts geworden, und Hamilton steht nach 18 WM-Läufen ohne GP-Podestplatz da. Der schnellere Mann ist Charles Leclerc.

Doch der achtfache GP-Sieger aus Monaco muss den Ferrari-Fans nach einer weiteren durchschnittlichen Leistung in Singapur klarmachen: «Es ist im Moment sehr hart für uns. Wir sind nicht stark und haben noch immer grosse Probleme mit dem Auto.»



«Ich wünschte, ich könnte behaupten, ich bin positiv für den Rest der Saison, aber ich glaube nicht, dass es im Moment irgendetwas am Auto gibt, das mir Hoffnung auf Fortschritte gibt.»



«Ich fürchte, das ist die Realität unserer aktuellen Situation. Ich weiss nicht genau, wie wir das ändern können, weil wir keine neuen Teile mehr ans Auto bringen werden. Da kommt nichts mehr.»



Nach Rang 8 in Australien und der Disqualifikation von China (Auto untergewichtig) fuhr Leclerc solide Ergebnisse ein.



Vierter in Japan

Vierter in Bahrain

Dritter in Saudi-Arabien

Siebter in Miami

Sechster in Imola

Zweiter in Monaco

Dritter in Spanien

Fünfter in Kanada

Dritter in Österreich

Rang 14 in England

Dritter in Belgien

Vierter in Ungarn

Nach Ausfall in Zandvoort Vierter in Monza



Aber mehr kam da nicht, ganz im Gegenteil, wie Charles weiter ausführt: «Ich war zu Beginn der Saison überrascht von unserem Mangel an Leistungsfähigkeit, aber dann fängt man an, den Wagen schneller zu machen, und das haben wir getan. Wir haben durchaus Fortschritte gemacht, aber die Anderen eben auch, so dass die Abstände mehr oder weniger gleichgeblieben sind.»



Aber Leclerc hat mit ansehen müssen: «Red Bull Racing hat in der ersten Saisonhälfte zwei markante Evo-Stufen ans Auto gebracht und dann kürzlich eine weitere in Monza, wo sie einen wirklich grossen Schritt nach vorne gemacht haben. Jetzt scheint auch Mercedes ein solcher Schritt gelungen zu sein – und wir sind die Einzigen, welche solche Lösungen nicht gefunden haben.»







Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





