Carlos Sainz: «Zwei sind schneller als Verstappen»

​Wer ist der schnellste Fahrer in der Formel 1? Williams-Pilot Carlos Sainz hat eine überraschende Antwort auf Lager – er hält gleich zwei Fahrer im 2025er Startfeld für schneller als Max Verstappen!

Das ist Futter für stundenlange Diskussionen unter Formel-1-Fans: Wer ist in diesem Jahr der schnellste Mann im Feld? Klar würden wir das nur dann herausfinden, wenn alle im gleichen Auto sitzen würden, aber Carlos Sainz hat sich auch so eine Meinung gebildet.

Der Spanier (vor knapp einem Jahr in Mexiko der vorderhand letzter GP-Sieger mit Ferrari) ist von Radiosender «El Partizado del COPE» um seine Meinung gebeten worden.

Würden wir nach Pole-Positions gehen, dann müsste die Antwort lauten: Max Verstappen. Denn keiner hat in diesem Jahr mehr Poles herausgefahren als der Red Bull Racing-Star (sechs).



Aber Williams-Fahrer Sainz sagt: «Auf eine Runde ist für mich Charles Leclerc der schnellste Mann. Was den puren Speed angeht, so würde sich das wohl zwischen Charles und Lando Norris abspielen.»



Was? Und wo ist Max Verstappen?



Sainz weiter: «Es kommt natürlich auch ein wenig drauf an, in welchem Auto die Piloten sitzen. Ich schätze, im Rennwagen von Red Bull Racing wäre keiner schneller als Max. Er kennt dieses Auto durch und durch.»



«Das Gleiche gilt für George Russell im Mercedes. Ich glaube, es wäre sehr schwierig, sich in einen Mercedes zu setzen und Russell hinter sich zu lassen.»



Und wie ist es mit dem schnellsten Mann über eine Renndistanz, ungeachtet des Autos? Auch da hat der Madrilene eine klare Ansicht: «Über ein ganzes Rennen gibt es keinen Mann, der vor Verstappen ins Ziel kommen würde.»





Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20







