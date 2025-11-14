Üble Vorwürfe an Hamilton: Kostet viel, bringt nichts

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton liegt in der WM-Zwischenwertung nur auf dem sechsten Platz und steht nach 21 F1-Wochenenden ohne GP-Podestplatz da. Ex-GP-Fahrer Robert Doornbos erhebt üble Vorwürfe.

Es schien das Traumpaar der Formel 1 sein: Lewis Hamilton, der erfolgreichste Grand-Prix-Pilot, tritt für das erfolgreichste Team an, die stolze Scuderia Ferrari. Aber die erste gemeinsame Saison ist eine herbe Enttäuschung für alle – für den Rennstall, für den siebenfachen Weltmeister, für die treuen Tifosi.

Nicht nur, dass Hamilton seinem Stallkollegen Charles Leclerc hinterherfahren muss, er hat es an 21 F1-Wochenenden auch nicht geschafft, in einem Grand Prix einen Podestplatz zu erringen. (In den Sprints lief es besser: Sieg in China, Rang 3 in Miami.)

Es gibt reichlich Unmut bei Ferrari und viel Kritik für Ferrari-Chef John Elkann, der seine Fahrer in die Pflicht genommen hat. Der frühere Formel-1-Fahrer Robert Doornbos findet Kritik an Hamilton durchaus angebracht. Im Podcast «De Stamtafel» (der Stammtisch) sagt der 44-jährige Niederländer: «Hamilton hat gesagt, er lebe in einem Albtraum. Ich glaube, seine Worte waren: ‘Es war mein Traum, bei Ferrari zu unterschreiben, und seitdem ich dort bin, ist es ein Albtraum.’»



«John Elkann hat vor kurzem ja gesagt, die Fahrer sollten weniger reden und sich aufs Fahren konzentrieren. Ich fand es interessant, wie Leclerc und Hamilton nach Elkanns Beschwerde in ihren sozialen Netzwerken daraufhin Botschaften geschrieben haben, ganz offensichtlich mit dem Ziel, die Einheit im Team zu stärken. Doch genau das deutet für mich darauf hin, dass es bei Ferrari ernsthafte Unstimmigkeiten gibt.»



«Seien wir mal ehrlich – Ferrari zahlt Hamilton jedes Wochenende gut und gerne 2,5 Millionen, aber was liefert er dafür? Das ist schmerzhaft für ihn, aber auch für alle Ferrari-Fans.»



«Hamilton muss nun hoffen, dass Ferrari einen absolut übermächtigen Motor entwickelt hat. Sie müssen in Maranello wirklich ein Wunder vollbringen.»



«Wenn Hamilton in der kommenden Saison Charles Leclerc schlägt, wird er wieder der Held Italiens sein, und aller Ärger ist weg. Aber so weit sind wir noch nicht. Derzeit geht das alles für mich nicht auf.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll



WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22









