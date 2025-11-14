Einbruch bei Alpine F1: Rätsel – was wurde gesucht?

​Merkwürdige Fall in Frankreich: Zwei Personen sind in die Büros von Alpine F1 in Viry-Châtillon eingebrochen. Das grosse Rätsel für die ermittelnden Behörden – was haben die Einbrecher gesucht?

Wie die Tageszeitung Parisien als erste Publikation veröffentlicht hat, ist beim Alpine F1 Team eingebrochen worden, an der Avenue du Président Kennedy in Viry-Châtillon (30 km südlich vom Stadtzentrum von Paris).

Der Parisien berichtet: Zwei Personen brachen am 10. November in das Hauptquartier des französischen Formel-1-Teams in Viry-Châtillon ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen, im Zentrum der Ermittler steht die Frage nach dem Motiv der Verbrecher.

Laut einer Polizeiquelle schlugen am Montagabend gegen 22.00 Uhr zwei Personen ein Fenster im Eingangsbereich ein, um in die Lobby des Gebäudes zu gelangen. Im Inneren hielten sich die beiden Eindringlinge offenbar nicht lange im Erdgeschoss auf, sondern begaben sich direkt in die obere Etage, wo sich die Büros der Geschäftsleitung und der Führungskräfte von Alpine F1 befinden.



Die Staatsanwaltschaft Évry bestätigte dem Parisien, dass Ermittlungen laufen und bisher keine Festnahmen erfolgt sind. Die Abteilung für Territorialkriminalität (DCT) ist mit dem Fall betraut.



Mehrere Bürotüren wurden wohl aufgebrochen. Die Eindringlinge durchsuchten die Räumlichkeiten und schienen sich in den Anlagen dieser traditionsreichen französischen Motorsportorganisation auszukennen. Der Einbruch scheint eine Sache von Minuten gewesen zu sein.



Überraschenderweise konnte zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes und der ersten Ermittlungen kein Sachschaden festgestellt werden. Trotz der Einbrüche und der offensichtlichen Durchsuchung mehrerer Büros wurden keine Gegenstände, Dokumente oder Ausrüstung entwendet.



«Es wurde nichts gestohlen. Es ist alles in Ordnung. Es waren auch keine Mitarbeiter anwesend, sagte eine Quelle aus dem Umfeld des Formel-1-Teams dem Parisien. «Es gab keinen Diebstahl», bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld der Ermittlungen der Zeitung.



Die Ermittlungen laufen dennoch. Forensiker sicherten am Tatort Beweise. Nun versuchen die Ermittler herauszufinden, wonach die beiden Personen in dem Unternehmen suchten. Nachdem Diebstahl ausgeschlossen wurde, wird in alle Richtungen entwickelt, darunter auch Industrie-Spionage.







