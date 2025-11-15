Schwache Führungsqualitäten? Elkann wird kritisiert
Ferrari-Chef John Elkann mit Teamchef Fred Vasseur
Die aktuelle Formel-1-Saison dauert nur noch drei Rennwochenenden und das – korrigierte – Saisonziel von Ferrari, der zweite Platz in der Konstrukteurswertung, ist in weite Ferne gerückt. Denn in São Paulo konnte der Rennstall aus Maranello nur sechs Punkte sammeln. Deshalb rutschten die Roten auf den vierten WM-Rang ab.
Deshalb sprach John Elkann nach dem viertletzten Grand Prix des Jahres Klartext. Der Ferrari-Vorstandsvorsitzende erklärte: Brasilien war eine grosse Enttäuschung. Was unser Engagement in der Formel 1 angeht, so haben unsere Mechaniker titelfähig sind, mit all dem, was sie bei Boxenstopps zeigen. Wenn wir uns die Arbeit der Ingenieure betrachten, dann besteht kein Zweifel daran, dass der Rennwagen verbessert worden ist.»
Und der Top-Manager betonte: «Alles Andere ist nicht auf der Höhe des Erforderlichen. Wir haben Piloten, die sich besser aufs Fahren konzentrieren und weniger reden sollten. Denn wir haben einige wichtige Rennen vor uns, und den zweiten Saisonrang zu erreichen, ist nicht unmöglich.» Eine klare Botschaft an Lewis Hamilton und Charles Leclerc – und kein Wort über Teamchef Fred Vasseur.
Mit der deutlichen Kritik an den eigenen Fahrern hat sich Elkann selbst einige Kritik eingehandelt. So erklärte etwa Günther Steiner im «The Red Flags»-Podcast: «Er darf Kritik üben, weil er letztendlich der Chef ist, aber ich finde, er sollte das nicht öffentlich tun. Bei Lewis ist das ja noch verständlich, aber Charles, der Mann steckt sein Herzblut in alles, was er tut. Was will man mehr von ihm?»
«Es zeugt nicht von guter Führungsqualität, öffentlich zu sagen: ‚Dieser Kerl macht es richtig, die Mechaniker sind gut, die Ingenieure sind gut, aber ihr seid schlecht.‘ Und kein Kommentar zu Fred», stellte der ehemalige Haas-Teamchef klar. «Ich finde es gelinde gesagt seltsam, dass jemand auf dieser Ebene des Unternehmens – der höchsten Ebene – einen solchen Kommentar abgibt.»
Zumal die Entscheidung, Hamilton an Bord zu holen, nicht zuletzt auch auf Wunsch von Elkann geschah. «Wer hat über die Fahrer entschieden? Manchmal muss man in den Spiegel schauen. Sicherlich hat er zugestimmt, Lewis zu verpflichten, so wie ich das verstehe», betont Steiner deshalb.
«Ich weiss nicht, was die Fahrer gesagt haben. Ich verstehe es nicht. Vielleicht war er ein bisschen emotional, als er das gesagt hat. Sie haben die Langstrecken-WM gewonnen und in der Formel 1 nicht einmal Punkte geholt, beide Autos sind in Brasilien ausgeschieden. Können Sie sich vorstellen, wie enttäuscht er war? Vielleicht war er ein bisschen sauer», vermutet der Südtiroler.
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22