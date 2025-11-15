Schwache Führungsqualitäten? Elkann wird kritisiert

John Elkann fand nach dem Brasilien-Wochenende deutliche Worte in Richtung Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Dafür erntete der Aufsichtsrats-Chef des Autokonzerns Stellantis und auch von Ferrari selbst Kritik.

Die aktuelle Formel-1-Saison dauert nur noch drei Rennwochenenden und das – korrigierte – Saisonziel von Ferrari, der zweite Platz in der Konstrukteurswertung, ist in weite Ferne gerückt. Denn in São Paulo konnte der Rennstall aus Maranello nur sechs Punkte sammeln. Deshalb rutschten die Roten auf den vierten WM-Rang ab.

Deshalb sprach John Elkann nach dem viertletzten Grand Prix des Jahres Klartext. Der Ferrari-Vorstandsvorsitzende erklärte: Brasilien war eine grosse Enttäuschung. Was unser Engagement in der Formel 1 angeht, so haben unsere Mechaniker titelfähig sind, mit all dem, was sie bei Boxenstopps zeigen. Wenn wir uns die Arbeit der Ingenieure betrachten, dann besteht kein Zweifel daran, dass der Rennwagen verbessert worden ist.»

Und der Top-Manager betonte: «Alles Andere ist nicht auf der Höhe des Erforderlichen. Wir haben Piloten, die sich besser aufs Fahren konzentrieren und weniger reden sollten. Denn wir haben einige wichtige Rennen vor uns, und den zweiten Saisonrang zu erreichen, ist nicht unmöglich.» Eine klare Botschaft an Lewis Hamilton und Charles Leclerc – und kein Wort über Teamchef Fred Vasseur.

Mit der deutlichen Kritik an den eigenen Fahrern hat sich Elkann selbst einige Kritik eingehandelt. So erklärte etwa Günther Steiner im «The Red Flags»-Podcast: «Er darf Kritik üben, weil er letztendlich der Chef ist, aber ich finde, er sollte das nicht öffentlich tun. Bei Lewis ist das ja noch verständlich, aber Charles, der Mann steckt sein Herzblut in alles, was er tut. Was will man mehr von ihm?»

«Es zeugt nicht von guter Führungsqualität, öffentlich zu sagen: ‚Dieser Kerl macht es richtig, die Mechaniker sind gut, die Ingenieure sind gut, aber ihr seid schlecht.‘ Und kein Kommentar zu Fred», stellte der ehemalige Haas-Teamchef klar. «Ich finde es gelinde gesagt seltsam, dass jemand auf dieser Ebene des Unternehmens – der höchsten Ebene – einen solchen Kommentar abgibt.»

Zumal die Entscheidung, Hamilton an Bord zu holen, nicht zuletzt auch auf Wunsch von Elkann geschah. «Wer hat über die Fahrer entschieden? Manchmal muss man in den Spiegel schauen. Sicherlich hat er zugestimmt, Lewis zu verpflichten, so wie ich das verstehe», betont Steiner deshalb.

«Ich weiss nicht, was die Fahrer gesagt haben. Ich verstehe es nicht. Vielleicht war er ein bisschen emotional, als er das gesagt hat. Sie haben die Langstrecken-WM gewonnen und in der Formel 1 nicht einmal Punkte geholt, beide Autos sind in Brasilien ausgeschieden. Können Sie sich vorstellen, wie enttäuscht er war? Vielleicht war er ein bisschen sauer», vermutet der Südtiroler.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22