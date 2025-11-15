Adrian Newey: Warum Rennfahrer wichtiger denn je sind
Aston Martin-Technikchef Adrian Newey
Dass Adrian Newey weiss, wie man erfolgreiche GP-Renner baut, beweist auch der flüchtige Blick in dessen Erfolgsstatistik. Seine Fahrzeuge haben in der Vierrad-Königsklasse bisher 14 Fahrer- und 12 Konstrukteurs-Weltmeistertitel eingefahren. Das Ausnahmetalent am Zeichenbrett hat in diesem Jahr ein neues Karriere-Kapitel aufgeschlagen und ist von Red Bull Racing zu Astion Martin gezogen.
Newey will mit dem Team aus Silverstone an die Spitze des Feldes vorrücken, entsprechend intensiv gestaltet sich die Arbeit an der nächsten Fahrzeuggeneration, die im nächsten Jahr auf die Strecke rollt. Bei der Entwicklung und Abstimmung der Fahrzeuge dürfen er und sein Team auf eine Unmenge an Daten zurückgreifen. Dennoch ist das Fahrer-Feedback immer noch ein zentraler Erfolgsfaktor, wie er auf der Team-Website betont.
«Als ich anfing, gab es noch keine Onboard-Datenrekorder und keine Telemetrie. Die Informationen des Fahrers waren absolut entscheidend, da der Renningenieur nur anhand der Aussagen des Fahrers Rückschlüsse auf das Verhalten des Autos ziehen konnte», erinnert sich der 66-Jährige.
«Seit wir im Datenzeitalter angekommen sind, in dem wir buchstäblich Tausende von Sensoren im Auto haben, die in Echtzeit Daten übertragen, können wir sehr viel über das Verhalten des Autos erfahren», räumt Newey ein. Gleichzeitig betont er: «Fahrer sind wunderbar intuitive Wesen. Sie passen ihre Fahrweise an die Stärken und Schwächen des Autos an. Und alle Teams verfügen mittlerweile über Simulatoren, in denen echte Fahrer virtuelle Runden drehen.»
Und weil es bisher noch keinem gelungen ist, ein Fahrermodell zu entwickeln, das gut genug ist, um den Piloten im Simulator zu ersetzen, ist die menschliche Komponente immer noch entscheidend, argumentiert der Aerodynamik-Ingenieur: «Die Rolle des Fahrers ist so wichtig wie eh und je. Man könnte sogar argumentieren, dass sie jetzt noch wichtiger ist, weil wir die Möglichkeit haben, sein Feedback mit den Daten zu kombinieren, um genau zu verstehen, was das Auto macht und was wir tun müssen, um es schneller zu machen.»
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22