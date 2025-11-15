Adrian Newey: Warum Rennfahrer wichtiger denn je sind

Die Formel-1-Ingenieure können heutzutage auf eine Fülle an Daten zurückgreifen, um die GP-Renner zu entwickeln und abzustimmen. Dennoch spielt der Fahrer eine entscheidende Rolle, wie Design-Genie Adrian Newey betont.

Dass Adrian Newey weiss, wie man erfolgreiche GP-Renner baut, beweist auch der flüchtige Blick in dessen Erfolgsstatistik. Seine Fahrzeuge haben in der Vierrad-Königsklasse bisher 14 Fahrer- und 12 Konstrukteurs-Weltmeistertitel eingefahren. Das Ausnahmetalent am Zeichenbrett hat in diesem Jahr ein neues Karriere-Kapitel aufgeschlagen und ist von Red Bull Racing zu Astion Martin gezogen.

Newey will mit dem Team aus Silverstone an die Spitze des Feldes vorrücken, entsprechend intensiv gestaltet sich die Arbeit an der nächsten Fahrzeuggeneration, die im nächsten Jahr auf die Strecke rollt. Bei der Entwicklung und Abstimmung der Fahrzeuge dürfen er und sein Team auf eine Unmenge an Daten zurückgreifen. Dennoch ist das Fahrer-Feedback immer noch ein zentraler Erfolgsfaktor, wie er auf der Team-Website betont.

«Als ich anfing, gab es noch keine Onboard-Datenrekorder und keine Telemetrie. Die Informationen des Fahrers waren absolut entscheidend, da der Renningenieur nur anhand der Aussagen des Fahrers Rückschlüsse auf das Verhalten des Autos ziehen konnte», erinnert sich der 66-Jährige.

«Seit wir im Datenzeitalter angekommen sind, in dem wir buchstäblich Tausende von Sensoren im Auto haben, die in Echtzeit Daten übertragen, können wir sehr viel über das Verhalten des Autos erfahren», räumt Newey ein. Gleichzeitig betont er: «Fahrer sind wunderbar intuitive Wesen. Sie passen ihre Fahrweise an die Stärken und Schwächen des Autos an. Und alle Teams verfügen mittlerweile über Simulatoren, in denen echte Fahrer virtuelle Runden drehen.»

Und weil es bisher noch keinem gelungen ist, ein Fahrermodell zu entwickeln, das gut genug ist, um den Piloten im Simulator zu ersetzen, ist die menschliche Komponente immer noch entscheidend, argumentiert der Aerodynamik-Ingenieur: «Die Rolle des Fahrers ist so wichtig wie eh und je. Man könnte sogar argumentieren, dass sie jetzt noch wichtiger ist, weil wir die Möglichkeit haben, sein Feedback mit den Daten zu kombinieren, um genau zu verstehen, was das Auto macht und was wir tun müssen, um es schneller zu machen.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22