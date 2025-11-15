Formel-1-WM: Simple Strategie von Red Bull Racing

Das Red Bull Racing Team darf sich Hoffnungen auf den WM-Titel in der Fahrer-Wertung und Platz 2 bei den Konstrukteuren machen. Das ändert aber nichts am Vorgehen, wie Teamchef Laurent Mekies betont.

Das Rennwochenende in Brasilien gestaltete sich für das Red Bull Racing Team und dessen Zugpferd Max Verstappen über lange Strecken frustrierend, endete aber dank der beachtlichen Aufholjagd des Titelverteidigers versöhnlich.

Der vierfache Champion schaffte es mit frischem Set-up und neuer Antriebseinheit aus der Boxengasse aufs Podest. Dank seines dritten Platzes durfte sich seine Mannschaft über 20 WM-Zähler und Platz 3 in der Konstrukteurswertung freuen.

Der Traum von der Titelverteidigung von Verstappen ist noch nicht vorbei, auch wenn der Rückstand auf WM-Leader Lando Norris mit 49 Punkten gross ausfällt. Auch in der Team-Wertung darf sich die Truppe aus Milton Keynes noch Hoffnungen auf den zweiten WM-Rang hinter dem McLaren-Team machen, das sich die WM-Krone der Konstrukteure bereits gesichert hat.

Doch daran will Laurent Mekies noch nicht denken. Der Teamchef winkt auf die Frage, wie er die WM-Situation in beiden Wertungen bewertet, ab: «Ich weiss, dass es alle leid sind, wenn ich immer wieder sage, dass wir Rennen für Rennen nehmen und jedes Wochenende einzeln angehen. Deshalb werde ich das jetzt nicht wiederholen.»

«Aber es ist schlicht so, dass wir uns darauf konzentrieren, in Las Vegas das Auto möglichst ins Arbeitsfenster zu bringen. Der Rest wird sich dann zeigen. Niemand denkt derzeit über den WM-Titel nach. Unsere Gedanken kreisen sich einzig um die Frage, wie wir in Las Vegas mit allen Bedingungen zurechtkommen können», beteuert der Franzose.

«Wir wissen, dass uns eine ganz andere Strecke erwartet. Das Abtriebsniveau ist sehr, sehr gering. Die Reifen werden sehr kalt sein. Und die Frage lautet, wie wir das Potenzial des Autos bei diesen Bedingungen am Besten ausschöpfen können. Der Rest ergibt sich dann von selbst», ergänzt der 48-jährige Ingenieur gewohnt nüchtern.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22