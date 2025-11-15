Max Verstappen: Das braucht er nun im WM-Titelkampf

Nach dem Brasilien-Wochenende beträgt der Rückstand von Max Verstappen auf WM-Leader Lando Norris 49 Punkte. Kann der Red Bull Racing-Star den Titel noch verteidigen? Nur unter gewissen Umständen, sagt Ralf Schumacher.

Vor dem Kräftemessen in Brasilien betrug der WM-Rückstand von Max Verstappen auf Tabellenführer Lando Norris noch 36 Punkte. Nach dem zweitletzten Sprint und viertletzten Rennen des Jahres ist die Lücke grösser geworden: 49 WM-Zähler trennen den Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team nun vom McLaren-Star, der die jüngsten beiden Grands Prix und den Sprint in São Paulo für sich entscheiden konnte. 25 Punkte fehlen auf Norris’ zweitplatzierten Teamkollegen Oscar Piastri.

Verstappen weiss: Sollte es nicht zum Titel reichen, dann liegt das nicht an seiner Performance in Brasilien, auch wenn die erwünschte Wende nach einem schwierigen Start ins Wochenende erst zum Schluss kam. Red Bull Racing wagte nach einem enttäuschenden 16. Platz im Qualifying den Neuanfang und liess den Niederländer mit frischem Motor und neuem Set-up aus der Box losfahren. Verstappen machte seinem Ruf als einer der Besten seiner Zunft alle Ehre und fuhr bis auf den dritten Platz vor.

Hinterher betonte der Ausnahmekönner: «Wir haben die Meisterschaft vom ersten Rennen bis Zandvoort verloren. Wir hatten leider zu viele Wochenenden, an denen wir nicht schnell genug waren. Daraus ist ein grosser Rückstand entstanden.» Und um diesen Aufzuholen, braucht der 28-Jährige nicht nur viel Glück, sondern auch die – unfreiwillige – Schützenhilfe von der Konkurrenz.

Diese könnte sich durchaus ergeben, erklärt der ehemalige GP-Fahrer Ralf Schumacher in seiner Analyse des Interlagos-Kräftemessens im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse». Der 50-jährige Deutsche sagt zwar: «Also unter normalen Umständen hat er den Titel auf jeden Fall verspielt. Das, glaube ich, ist jetzt fast zu weit.»

Gleichzeitig betont der sechsfache GP-Sieger: «Aber er hat einen frischen Motor. Und es kann immer noch was passieren. Die Laufleistungen werden länger. Ich glaube nicht, dass Piastri das Stöckchen loslassen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Norris und Piastri eventuell auch noch mal aneinander geraten können. Das kann ja immer passieren. Weil Piastri muss jetzt aggressiver werden. Er muss jetzt jederzeit vor Norris sein, wenn er noch eine Chance haben will. Das weiss er. Und er weiss, die Historie zeigt, wie schnell so etwas gehen kann.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22