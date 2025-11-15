McLaren-Titelkampf: Zak Brown rechnet mit Dramen
McLaren-CEO Zak Brown
Die beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri kämpfen derzeit um den WM-Titel – auch gegen Max Verstappen, dem die Experten nach dem Rennwochenende in Brasilien zwar nur noch Aussenseiterchancen einräumen.
Dennoch könnte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team am Ende der lachende Dritte sein – denn er ist nicht die einzige Gefahr im Titelkampf der Teamkollegen. Das weiss auch McLaren-CEO Zak Brown.
Im «High Performance»-Podcast sagt der Amerikaner: «Ich wäre schon sehr überrascht, wenn wir bis zum Ende der Saison nur noch langweilige Rennen erleben würden. Aber ich weiss nicht, was passieren wird, was für Aufregung sorgen wird und welche Dramen wir erleben werden.»
Und der 54-jährige Motorsport-Manager betont: «ch kann nur auf das zurückgreifen, was bisher funktioniert hat, denn wir hatten dieses Jahr einige Dramen. Das wird vielleicht noch verstärkt durch die Bedeutung der verbleibenden Rennen.»
«Aber wir werden einfach weitermachen wie bisher. Wir sind sehr konzentriert und lassen uns nicht von Emotionen beeinflussen, sondern machen einfach weiter wie bisher», verspricht der Kalifornier.
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22