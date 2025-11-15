McLaren-Titelkampf: Zak Brown rechnet mit Dramen

Das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri befindet sich in der Schlussphase des diesjährigen Titelkampfs. Der teaminterne Fight um die WM-Krone verspricht viel Spannung, ist sich CEO Zak Brown sicher.

Die beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri kämpfen derzeit um den WM-Titel – auch gegen Max Verstappen, dem die Experten nach dem Rennwochenende in Brasilien zwar nur noch Aussenseiterchancen einräumen.

Dennoch könnte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team am Ende der lachende Dritte sein – denn er ist nicht die einzige Gefahr im Titelkampf der Teamkollegen. Das weiss auch McLaren-CEO Zak Brown.

Im «High Performance»-Podcast sagt der Amerikaner: «Ich wäre schon sehr überrascht, wenn wir bis zum Ende der Saison nur noch langweilige Rennen erleben würden. Aber ich weiss nicht, was passieren wird, was für Aufregung sorgen wird und welche Dramen wir erleben werden.»

Und der 54-jährige Motorsport-Manager betont: «ch kann nur auf das zurückgreifen, was bisher funktioniert hat, denn wir hatten dieses Jahr einige Dramen. Das wird vielleicht noch verstärkt durch die Bedeutung der verbleibenden Rennen.»

«Aber wir werden einfach weitermachen wie bisher. Wir sind sehr konzentriert und lassen uns nicht von Emotionen beeinflussen, sondern machen einfach weiter wie bisher», verspricht der Kalifornier.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22