Formel 1 in Las Vegas: Gibt es eine neue Rangordnung?
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Der Grad Prix in Las Vegas war im vergangenen Jahr ein Festspiel für das Mercedes-Team. Die damaligen Sternfahrer George Russell und Lewis Hamilton machten die Bestzeiten in allen Sessions unter sich aus, am Ende triumphierte der jüngere der beiden Briten, sein Teamkollege kam als Zweiter ins Ziel.
Dahinter reihten sich die beiden Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc vor Max Verstappen ein, der in der US-Metropole seinen vierten WM-Titel einfuhr. Die starken Auftritte der Mercedes- und Ferrari-Fahrer lassen die jeweiligen Fans der beiden Spitzen-Teams auch in diesem Jahr auf ein starkes Ergebnis hoffen.
Doch in diesem Jahr sind die Voraussetzungen nicht die gleichen, mahnte Fred Vasseur nach dem jüngsten Kräftemessen in São Paulo. Der Teamchef der Roten weiss: Sowohl das Qualifying als auch das Rennen werden zwei Stunden früher stattfinden als im vergangenen Jahr. Und das könnte einen wichtigen Faktor – die Aussen- und Streckentemperaturen – deutlich verändern.
«Im vergangenen Jahr fand das Rennen ziemlich spät statt, deshalb waren die Bedingungen für die Reifen extrem. Alles drahte sich darum, die Reifen ins richtige Temperaturfenster zu bringen. Vielleicht wird es in diesem Jahr mit dem neuen Timing etwas anders», betonte der Franzose.
Das Ferrari-Team hätte ein starkes Wochenende nötig, schliesslich kämpfen die Roten immer noch um den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft. Lewis Hamilton und Charles Leclerc gingen beim letzten GP in São Paulo leer aus und wurden daraufhin von Ferrari-Oberhaupt John Elkann öffentlich ermahnt, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Darauf haben beide Fahrer bereits reagiert.
