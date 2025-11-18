Kampfansage von Lando Norris: «Ich bin bereit!»

Bisher liefen die Rennen auf dem Las Vegas Strip Circuit für Lando Norris nicht nach Wunsch. Das hält den Formel-1-WM-Leader aber nicht davon ab, vor dem Start des Rennwochenendes eine Kampfansage zu äussern.

Der Blick in die Statistikbücher verrät: Las Vegas ist nicht das beste Pflaster für Lando Norris. Der WM-Leader aus dem McLaren-Team war bei der ersten Austragung des Rennens auf dem Las Vegas Strip Circuit nicht lange auf der Bahn. Bereits in der dritten Runde wurde ihm eine Bodenwelle zum Verhängnis und er schied durch einen heftigen Crash aus.

Etwas besser lief es im vergangenen Jahr. Norris schaffte es im Qualifying auf den sechsten Platz und kam auch im Rennen als Sechster ins Ziel – allerdings hinter Max Verstappen, der damit seinen Triumph im Titel-Duell gegen den Briten feiern konnte. Entsprechend vorsichtig fielen die Prognosen von Norris zum Kräfteverhältnis in Las Vegas aus, als er nach dem jüngsten Rennen in Interlagos auf seine Siegchancen angesprochen wurde.

Dennoch ist die Vorfreude des elffachen GP-Siegers gross. «Als nächstes steht Las Vegas auf dem Programm und es ist eine ziemlich coole Erfahrung, mit dem Formel-1-Auto auf dem legendären Strip Gas zu geben. Ich freue mich auch darauf, die US-Fans zum letzten Mal in diesem Jahr zu sehen», schwärmt der 26-Jährige.

Und Norris betont: «Ich habe mich im Formel-1-Werk in Woking wirklich ausgiebig auf die letzten drei Rennen des Jahres vorbereitet. Wir gehen nach zwei starken Rennwochenenden in Mexiko und Brasilien nach Las Vegas, wo uns eine Strecke erwartet, die bisher eher eine Herausforderung für uns war.»

Davon lässt sich der WM-Leader aber nicht entmutigen. Im Gegenteil, er wagt sogar eine Kampfansage: «Nur weil es bisher nicht unser bestes Pflaster war, heisst das nicht, dass wir nicht unser Bestes geben werden, um die bestmögliche Leistung zu erbringen. Ich fühle mich wirklich gut und bin sehr motiviert. Ich bin bereit, in den letzten Rennen alles zu geben.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22