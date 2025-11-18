Alpine in Las Vegas: Mehr Pink für Saison-Endspurt

Auch das Alpine-Team hat sich dazu entschieden, sich beim Glitzer-GP-Wochenende in Las Vegas in einem neuen Look zu präsentieren. Der neue Look wird auch bei den restlichen WM-Terminen in diesem Jahr zu sehen sein.

Seit Alpine mit dem österreichischen Unternehmen BWT zusammenarbeitet, werden die GP-Renner aus Enstone immer wieder mit mehr oder weniger pinken Lackierungen auf die Strecke geschickt. Die auffällige Markenfarbe des Herstellers von Spezialchemie und Systemen zur Wasseraufbereitung ist auch in diesem Jahr Teil des Looks von Alpine.

Und mit dem Rennen in Las Vegas wird der Pink-Anteil wieder etwas grösser. So sind auch die Seitenkästen, die in Brasilien noch in Alpine-Blau geglänzt haben, in der BWT-Farbe gehalten. Mit diesem Look werden Pierre Gasly und Franco Colapinto auch bei den darauffolgenden Rennwochenenden Katar und Abu Dhabi auf Punktejagd gehen.

Für das anstehende Rennwochenende in der US-Metropole hat sich Gasly viel vorgenommen, denn das jüngste Kräftemessen verlief für den Franzosen sehr erfreulich. Sowohl im Sprint als auch im Grand Prix von São Paulo konnte er frische Punkte sammeln. Über das anstehende Rennen sagt der 29-Jährige: «Der Las Vegas Strip Circuit ist eine interessante Strecke, die mir offenbar liegt. Es ist immer cool, auf dem legendären Strip Gas zu geben und an den verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbeizuflitzen.»

Der aktuelle WM-Achtzehnte erklärt: «Im vergangenen Jahr verlief das Qualifying super für uns, ich konnte von der dritten Startposition losfahren. Leider lief dann das Rennen nicht so erfolgreich, deshalb lautet das Ziel in diesem Jahr, ein ausgeglicheneres Wochenende zu erleben und auf den Erfolg von Brasilien aufzubauen.»

Gleichzeitig warnt Gasly: «Da wird spät starten werden, werden die Temperaturen niedrig ausfallen, und das macht die ganze Veranstaltung zu einer interessanten Herausforderung. Ich freue mich darauf, diese in Angriff zu nehmen.»

Sein Teamkollege Colapinto, der in Brasilien kein gutes Wochenende erlebte und sowohl im Sprint als auch im Rennen durch Crashs alle Chancen auf Punkte verloren hatte, stimmt ihm zu: «Die Strecke gehört sicherlich zu den Highlights der Saison und nicht viele Fahrer können sagen, dass sie ein Rennen auf dem legendären Strip von Las Vegas ausgetragen haben. Es ist also sehr aufregend, wieder nach Las Vegas zu kommen.»

«Die Bedingungen werden sicherlich eine Herausforderung sein, und die erwarteten niedrigen Temperaturen spielen natürlich eine Rolle bei unserer Vorbereitung. Wir werden hart arbeiten, um das Beste aus dem Wochenende zu machen», fügt der Argentinier an.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22