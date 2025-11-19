Las Vegas-GP im TV: Grösste Zuschauerin zahlt nichts
The Sphere guckt aufmerksam zu
Sie erzeugte mehr Wirbel als jedes neue Casino in Las Vegas: «The Sphere». Dieses Auditorium mit 18.600 Sitzplätzen fasziniert seit September 2023 die Menschen – auf 54.000 Quadratmetern der Halbkugel und dank 1,2 Millionen Einzelflächen lassen sich via LED hochauflösende Bilder abspielen, die Erde, der Mond, ein Riesen-Smiley, ein Helm, die US-amerikanischen Farben, einfach alles. Der Effekt des grössten LED-Schirms der Welt ist umwerfend und zieht fast jeden in seinen Bann.
Nicht alle waren von der aufregenden Entwicklung begeistert: Die Leuchtkraft der Sphere hatte den Formel-1-Piloten Sorgen bereitet. Die GP-Organisatoren reagierten: Wenn gefahren wird, dann werden keine irritierenden Bilder aufgespielt, schon gar nicht in jenen Farben, die für die Piloten relevant sind, also rot, gelb oder blau; Farben, welche entlang der Bahn von Flaggenstationen eingespielt werden und von den Fahrern sofort erfasst werden müssen.
Joel Fisher, Verantwortlicher von MSG Entertainment für die Sphäre und damit Verhandlungspartner der Formel 1: «Die Fahrer mussten sich nie Sorgen machen. Es versteht sich von selber, dass wir jeder Anforderung des Autosport-Weltverbands FIA nachkommen. Wir haben unzählige Farben und Einspielungen ausprobiert und ein gutes Verständnis dafür entwickelt, was wir guten Gewissens zeigen können.»
«Wir spielen auch 2025 Live-Bilder von der Strecke ein, Helme der Fahrer, Spielkarten mit den Piloten, Werbung der Formel-1-Partnerfirmen – und dann haben wir für die Fans noch ein paar Überraschungen auf Lager.»
Wie sich das alles 2025 entwickelt, das können Sie in der Quali (Samstagmorgen des 22. Novembers, ab 4.30 Uhr) und im Rennen (Sonntagmorgen 23. November, ab 4.00 Uhr) in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier unten finden Sie wie immer die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.
Grosser Preis von Las Vegas 2025 im TV
Freitag, 21. November
01.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
01.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
01.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training
01.30 Beginn 1. Freies Training
03.40 Sky Sport F1 – Familie ist alles: Max Verstappen Exklusiv
04.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt – GP São Paulo
04.30 Sky Sport F1 – Maranello: Auf den Spuren von Michael Schumacher
04.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
04.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training
05.00 Beginn 2. Freies Training
07.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
11.00 Sky Sport F1 – GP Las Vegas 2024
13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
16.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
23.00 Sky Sport F1 – GP Las Vegas 2024
Samstag, 22. November
01.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
01.15 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training
01.30 Beginn 3. Freies Training
03.00 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion
04.00 Sky Sport F1 – Maranello: Auf den Spuren von Michael Schumacher
04.30 ServusTV – Vorbericht Qualifying
04.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying
04.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
04.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying
05.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
05.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
06.00 ServusTV – Qualifying Analyse
06.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training
08.30 ServusTV – Wiederholung Qualifying
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
12.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training
14.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
14.45 Sky Sport F1 – Familie ist alles: Max Verstappen Exklusiv
15.05 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion
15.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
17.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
17.45 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft… (Franz Tost)
18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
23.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft… (Sebastian Vettel)
Sonntag, 23. November
02.05 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium und Lando triumphiert
02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
03.30 ServusTV – Vorberichte
04.00 Sky Sport F1 – Vorberichte
04.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen
04.45 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen
04.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
05.00 Beginn Grosser Preis von Las Vegas (50 Runden, bei uns im Live-Ticker)
05.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
06.40 ServusTV – Rennen Analyse
06.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
07.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
08.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
10.30 ServusTV – Wiederholung Rennen
10.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Vorberichte
14.40 ORF 1 – F1 Motorhome
14.55 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
18.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
00.35 ORF 1 – Wiederholung Rennen