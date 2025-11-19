Las Vegas-GP im TV: Grösste Zuschauerin zahlt nichts

​Seit September 2023 ist sie DER Hingucker von Las Vegas: «The Sphere». Auf der einzigartigen Halbkugel mit 1,2 Millionen LED-Flächen lassen sich alle erdenklichen Bilder und Videos zeigen.

Sie erzeugte mehr Wirbel als jedes neue Casino in Las Vegas: «The Sphere». Dieses Auditorium mit 18.600 Sitzplätzen fasziniert seit September 2023 die Menschen – auf 54.000 Quadratmetern der Halbkugel und dank 1,2 Millionen Einzelflächen lassen sich via LED hochauflösende Bilder abspielen, die Erde, der Mond, ein Riesen-Smiley, ein Helm, die US-amerikanischen Farben, einfach alles. Der Effekt des grössten LED-Schirms der Welt ist umwerfend und zieht fast jeden in seinen Bann.

Nicht alle waren von der aufregenden Entwicklung begeistert: Die Leuchtkraft der Sphere hatte den Formel-1-Piloten Sorgen bereitet. Die GP-Organisatoren reagierten: Wenn gefahren wird, dann werden keine irritierenden Bilder aufgespielt, schon gar nicht in jenen Farben, die für die Piloten relevant sind, also rot, gelb oder blau; Farben, welche entlang der Bahn von Flaggenstationen eingespielt werden und von den Fahrern sofort erfasst werden müssen.

Joel Fisher, Verantwortlicher von MSG Entertainment für die Sphäre und damit Verhandlungspartner der Formel 1: «Die Fahrer mussten sich nie Sorgen machen. Es versteht sich von selber, dass wir jeder Anforderung des Autosport-Weltverbands FIA nachkommen. Wir haben unzählige Farben und Einspielungen ausprobiert und ein gutes Verständnis dafür entwickelt, was wir guten Gewissens zeigen können.»



«Wir spielen auch 2025 Live-Bilder von der Strecke ein, Helme der Fahrer, Spielkarten mit den Piloten, Werbung der Formel-1-Partnerfirmen – und dann haben wir für die Fans noch ein paar Überraschungen auf Lager.»



Wie sich das alles 2025 entwickelt, das können Sie in der Quali (Samstagmorgen des 22. Novembers, ab 4.30 Uhr) und im Rennen (Sonntagmorgen 23. November, ab 4.00 Uhr) in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier unten finden Sie wie immer die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.







Grosser Preis von Las Vegas 2025 im TV

Freitag, 21. November

01.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

01.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

01.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

01.30 Beginn 1. Freies Training

03.40 Sky Sport F1 – Familie ist alles: Max Verstappen Exklusiv

04.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt – GP São Paulo

04.30 Sky Sport F1 – Maranello: Auf den Spuren von Michael Schumacher

04.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

04.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

05.00 Beginn 2. Freies Training

07.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

11.00 Sky Sport F1 – GP Las Vegas 2024

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

16.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – GP Las Vegas 2024



Samstag, 22. November

01.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

01.15 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

01.30 Beginn 3. Freies Training

03.00 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

04.00 Sky Sport F1 – Maranello: Auf den Spuren von Michael Schumacher

04.30 ServusTV – Vorbericht Qualifying

04.30 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

04.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

04.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

05.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

05.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

06.00 ServusTV – Qualifying Analyse

06.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

08.30 ServusTV – Wiederholung Qualifying

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.15 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

14.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.45 Sky Sport F1 – Familie ist alles: Max Verstappen Exklusiv

15.05 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

15.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.45 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft… (Franz Tost)

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 3. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft… (Sebastian Vettel)



Sonntag, 23. November

02.05 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium und Lando triumphiert

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

03.30 ServusTV – Vorberichte

04.00 Sky Sport F1 – Vorberichte

04.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

04.45 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

04.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

05.00 Beginn Grosser Preis von Las Vegas (50 Runden, bei uns im Live-Ticker)

05.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

06.40 ServusTV – Rennen Analyse

06.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

07.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

08.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

10.30 ServusTV – Wiederholung Rennen

10.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

14.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Vorberichte

14.40 ORF 1 – F1 Motorhome

14.55 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

00.35 ORF 1 – Wiederholung Rennen