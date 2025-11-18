Racing Bulls: Hologramm-Design für Glitzer-GP
Wie schon in Miami, Silverstone und Austin wird der GP-Renner der Racing Bulls-Fahrer Isack Hadjar und Liam Lawson auch beim dritten US-Rennen mit einer Sonderlackierung auf die Strecke gehen. Und für das Nachtrennen auf dem Las Vegas Strip Circuit vor der spektakulären Kulisse der Glücksspiel-Metropole hat sich das Team aus Faenza etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
Die Lackierung verweist auf die Holo-Card von Titelsponsor und Team-Partner Cash App, das Design mit dem schillernden Finish, das holographische Muster zum Leben erweckt, soll das pulsierende Nachtleben von Las Vegas spiegeln, wie das Team betont.
Und der besondere Look wird nicht nur die GP-Renner ins richtige Flutlicht rücken. Auch die Box des Teams und die Rennanzüge, Schuhe und Handschuhe der Fahrer werden im Hologramm-Look gehalten sein. Fans können die frische Lackierung schon ab dem 19. November hautnah erleben: Ein Showcar wird im Park MGM Hotel ausgestellt.
Teamchef Peter Bayer sieht in der neuen Sonderlackierung den perfekten Abschluss einer aussergewöhnlichen Reihe von Sonderdesigns: «Unsere Speziallackierungen sind zu echten Highlights für das Team und die Fans geworden. Von der kräftigen Magenta-Lackierung in Miami bis zu unseren Kunst-Kollaborationen in Silverstone und Austin – jedes Design war ein kreatives Statement. Dass wir bei der letzten Sonderlackierung mit diesem auffälligen Las-Vegas-Look auftreten, passt ideal zu einer Saison voller Innovation und Zusammenarbeit.»
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22