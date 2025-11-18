Racing Bulls: Hologramm-Design für Glitzer-GP

Die Dienstautos von Isack Hadjar und Liam Lawson bekommen ein farbigeres Design für das drittletzte Rennwochenende des Jahres

Unter dem Flutlicht sollte die Sonderlackierung besonders gut zur Geltung kommen

Es ist die letzte Speziallackierung, die das Visa Cash App Racing Bulls Team in dieser Saison auf die Strecke bringen wird

Das Visa Cash App Racing Bulls Team wird in Las Vegas zum letzten Mal in diesem Jahr mit einer Speziallackierung im Hologramm-Stil ausrücken, die perfekt zum glamourösen GP in der Wüstenmetropole passt.

Wie schon in Miami, Silverstone und Austin wird der GP-Renner der Racing Bulls-Fahrer Isack Hadjar und Liam Lawson auch beim dritten US-Rennen mit einer Sonderlackierung auf die Strecke gehen. Und für das Nachtrennen auf dem Las Vegas Strip Circuit vor der spektakulären Kulisse der Glücksspiel-Metropole hat sich das Team aus Faenza etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Die Lackierung verweist auf die Holo-Card von Titelsponsor und Team-Partner Cash App, das Design mit dem schillernden Finish, das holographische Muster zum Leben erweckt, soll das pulsierende Nachtleben von Las Vegas spiegeln, wie das Team betont.

Und der besondere Look wird nicht nur die GP-Renner ins richtige Flutlicht rücken. Auch die Box des Teams und die Rennanzüge, Schuhe und Handschuhe der Fahrer werden im Hologramm-Look gehalten sein. Fans können die frische Lackierung schon ab dem 19. November hautnah erleben: Ein Showcar wird im Park MGM Hotel ausgestellt.

Teamchef Peter Bayer sieht in der neuen Sonderlackierung den perfekten Abschluss einer aussergewöhnlichen Reihe von Sonderdesigns: «Unsere Speziallackierungen sind zu echten Highlights für das Team und die Fans geworden. Von der kräftigen Magenta-Lackierung in Miami bis zu unseren Kunst-Kollaborationen in Silverstone und Austin – jedes Design war ein kreatives Statement. Dass wir bei der letzten Sonderlackierung mit diesem auffälligen Las-Vegas-Look auftreten, passt ideal zu einer Saison voller Innovation und Zusammenarbeit.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22