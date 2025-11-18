Williams: Edler Look für Rennen in Las Vegas

Für das glamouröse Rennwochenende in Las Vegas packt Williams das kleine Schwarze aus: Die GP-Renner von Alex Albon und Carlos Sainz werden beim Nachtrennen in einer Speziallackierung glänzen.

Der GP-Zirkus schlägt seine Zelte in dieser Woche in Las Vegas auf, und in der Spieler-Metropole erwartet die Formel-1-Teams und ihre Stars nicht nur eine besondere Herausforderung, sondern auch ein Rennen, das als eines der Highlights angesehen wird. Entsprechend viel Aufwand betreiben die GP-Teams, um sich in der Glitzer-Stadt in Szene zu setzen.

Williams hat sich für den drittletzten WM-Termin in diesem Jahr eine Speziallackierung gegönnt. Das Team packt sozusagen das kleine Schwarze für die Dienstautos von Alex Albon und Carlos Sainz aus, wie die entsprechenden Bilder des Designs verraten.

Gefeiert wird damit die Zusammenarbeit mit Titelsponsor Atlassian, genauer gesagt dessen Produkt «Rovo», das als KI-gesteuerter «Teamkollege» angepriesen wird. Sorin Cheran, der als Chef-Analyst für Williams tätig ist, erklärt: «Mitten in einer hektischen F1-Saison müssen wir schnell Verbesserungen vorantreiben und Lösungen finden. Rovo hilft uns dabei, Dateien, Daten und Informationen in unserem Atlassian-System zu durchsuchen, sodass wir letztlich schneller Upgrades durchführen und die so wichtige Zeitgewinne verbuchen können.»

Teamchef James Vowles ergänzt: «Diese auffällige Lackierung ist die jüngste Würdigung unserer Zusammenarbeit mit unserem Partner Atlassian, der uns dabei unterstützt, unseren technologischen Wandel zu beschleunigen und Williams wieder an die Spitze zu bringen. Und es gibt keinen symbolträchtigeren Ort für die Enthüllung als Las Vegas, eine der technologisch fortschrittlichsten Städte der Welt.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22