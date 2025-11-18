Williams: Edler Look für Rennen in Las Vegas
Der GP-Zirkus schlägt seine Zelte in dieser Woche in Las Vegas auf, und in der Spieler-Metropole erwartet die Formel-1-Teams und ihre Stars nicht nur eine besondere Herausforderung, sondern auch ein Rennen, das als eines der Highlights angesehen wird. Entsprechend viel Aufwand betreiben die GP-Teams, um sich in der Glitzer-Stadt in Szene zu setzen.
Williams hat sich für den drittletzten WM-Termin in diesem Jahr eine Speziallackierung gegönnt. Das Team packt sozusagen das kleine Schwarze für die Dienstautos von Alex Albon und Carlos Sainz aus, wie die entsprechenden Bilder des Designs verraten.
Gefeiert wird damit die Zusammenarbeit mit Titelsponsor Atlassian, genauer gesagt dessen Produkt «Rovo», das als KI-gesteuerter «Teamkollege» angepriesen wird. Sorin Cheran, der als Chef-Analyst für Williams tätig ist, erklärt: «Mitten in einer hektischen F1-Saison müssen wir schnell Verbesserungen vorantreiben und Lösungen finden. Rovo hilft uns dabei, Dateien, Daten und Informationen in unserem Atlassian-System zu durchsuchen, sodass wir letztlich schneller Upgrades durchführen und die so wichtige Zeitgewinne verbuchen können.»
Teamchef James Vowles ergänzt: «Diese auffällige Lackierung ist die jüngste Würdigung unserer Zusammenarbeit mit unserem Partner Atlassian, der uns dabei unterstützt, unseren technologischen Wandel zu beschleunigen und Williams wieder an die Spitze zu bringen. Und es gibt keinen symbolträchtigeren Ort für die Enthüllung als Las Vegas, eine der technologisch fortschrittlichsten Städte der Welt.»
São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750
04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914
11. Alex Albon (T), Williams, +54,184
12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696
13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420
14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min
Out
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll
WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 341
04. Russell 276
05. Leclerc 214
06. Hamilton 148
07. Antonelli 122
08. Albon 73
09. Hülkenberg 43
10. Hadjar 43
11. Bearman 40
12. Alonso 40
13. Sainz 38
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 398
03. Red Bull Racing 366
04. Ferrari 362
05. Williams 111
06. Racing Bulls 82
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 62
10. Alpine 22