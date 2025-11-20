Lando Norris verrät: Das bewundert er an Piastri
Lando Norris
Lando Norris und Oscar Piastri sind seit dem Formel-1-Aufstieg des Australiers zur Saison 2023 hin Teamkollegen, und im dritten gemeinsamen GP-Jahr wird die Beziehung der beiden McLaren-Piloten auf eine harte Probe gestellt. Denn beide haben die Chance, ihren ersten WM-Titel einzufahren. Entsprechend gross ist der Druck, der auf ihnen lastet.
Dennoch habe die persönliche Beziehung zwischen den Stallgefährten nicht gelitten, beteuert Norris. Vor dem Rennwochenende in Las Vegas sagt der Brite auf die Frage, ob sich etwas geändert habe und dies der Grund sei, dass man weniger Social-Media-Videos der beiden Formel-1-Stars sehe: «Nein. Dass man weniger. Videos sieht, liegt daran, dass wir beide darum baten, weniger machen zu müssen. Wir sind Rennfahrer. Wir wollen Gas geben, nicht Social-Media-Videos drehen. Das war also ein Wunsch von uns Fahrern.»
«Abgesehen davon ist alles beim Alten geblieben. Damit bin ich sehr glücklich – ich glaube, wir beide sind das. Das liegt daran, dass wir viel Respekt füreinander empfinden, und wir wissen auch, in welcher Situation wir uns befinden. Wir beide trennen klar zwischen der persönlichen Welt und dem Motorsport-Umfeld. So war es schon immer, ich kam schon zu Kart-Zeiten gut mit meinen Teamkollegen aus. Das wollte ich auch immer, denn so macht es mehr Spass», betont der 26-Jährige.
Und Norris stellt auch klar: «Wir beide verstehen sehr gut, dass wir für McLaren arbeiten, und wir arbeiten sehr hart daran, das Beste für das Team zu erreichen. Als Fahrer versuchst du natürlich, deine eigene Leistung auf Top-Niveau zu erbringen. Aber wenn wir aus dem Cockpit klettern, dann können wir dennoch zusammen scherzen. In unseren Nachbesprechungen wird immer noch gelacht und ich geniesse die Zeit, die wir abseits der Strecke verbringen.»
«Ich denke, in vielerlei Hinsicht läuft es besser denn je», ergänzt der elffache GP-Sieger, und gesteht. «Wir unterscheiden uns, er ist sehr entspannt und ruhig, er macht immer einen sehr coolen Eindruck. Das bewundere ich auch etwas an ihm, wie gelassen er mit vielen Dingen umgeht. Das ist eine gute Eigenschaft. Es ist zwar hart zu erkennen, wie seine Stimmung ist, ich denke, bei mir ist das offensichtlicher.»
Und Norris relativiert: «Es ist nicht so, dass wir zusammen Golf spielen oder andere Sachen machen, die ich mit Carlos Sainz unternommen habe. Wir sind schon sehr unterschiedlich. Aber wir kommen gut miteinander aus. Wir arbeiten gut zusammen, und ich denke, man kann sogar sagen, dass es besser denn je läuft.»
