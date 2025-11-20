Lando Norris verrät: Das bewundert er an Piastri

Formel-1-WM-Leader Lando Norris kämpft gegen seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri um den WM-Titel. Beeinflusst das die persönliche Beziehung der beiden Rennfahrer? Das sagt Lando Norris dazu.

Lando Norris und Oscar Piastri sind seit dem Formel-1-Aufstieg des Australiers zur Saison 2023 hin Teamkollegen, und im dritten gemeinsamen GP-Jahr wird die Beziehung der beiden McLaren-Piloten auf eine harte Probe gestellt. Denn beide haben die Chance, ihren ersten WM-Titel einzufahren. Entsprechend gross ist der Druck, der auf ihnen lastet.

Dennoch habe die persönliche Beziehung zwischen den Stallgefährten nicht gelitten, beteuert Norris. Vor dem Rennwochenende in Las Vegas sagt der Brite auf die Frage, ob sich etwas geändert habe und dies der Grund sei, dass man weniger Social-Media-Videos der beiden Formel-1-Stars sehe: «Nein. Dass man weniger. Videos sieht, liegt daran, dass wir beide darum baten, weniger machen zu müssen. Wir sind Rennfahrer. Wir wollen Gas geben, nicht Social-Media-Videos drehen. Das war also ein Wunsch von uns Fahrern.»

«Abgesehen davon ist alles beim Alten geblieben. Damit bin ich sehr glücklich – ich glaube, wir beide sind das. Das liegt daran, dass wir viel Respekt füreinander empfinden, und wir wissen auch, in welcher Situation wir uns befinden. Wir beide trennen klar zwischen der persönlichen Welt und dem Motorsport-Umfeld. So war es schon immer, ich kam schon zu Kart-Zeiten gut mit meinen Teamkollegen aus. Das wollte ich auch immer, denn so macht es mehr Spass», betont der 26-Jährige.

Und Norris stellt auch klar: «Wir beide verstehen sehr gut, dass wir für McLaren arbeiten, und wir arbeiten sehr hart daran, das Beste für das Team zu erreichen. Als Fahrer versuchst du natürlich, deine eigene Leistung auf Top-Niveau zu erbringen. Aber wenn wir aus dem Cockpit klettern, dann können wir dennoch zusammen scherzen. In unseren Nachbesprechungen wird immer noch gelacht und ich geniesse die Zeit, die wir abseits der Strecke verbringen.»

«Ich denke, in vielerlei Hinsicht läuft es besser denn je», ergänzt der elffache GP-Sieger, und gesteht. «Wir unterscheiden uns, er ist sehr entspannt und ruhig, er macht immer einen sehr coolen Eindruck. Das bewundere ich auch etwas an ihm, wie gelassen er mit vielen Dingen umgeht. Das ist eine gute Eigenschaft. Es ist zwar hart zu erkennen, wie seine Stimmung ist, ich denke, bei mir ist das offensichtlicher.»

Und Norris relativiert: «Es ist nicht so, dass wir zusammen Golf spielen oder andere Sachen machen, die ich mit Carlos Sainz unternommen habe. Wir sind schon sehr unterschiedlich. Aber wir kommen gut miteinander aus. Wir arbeiten gut zusammen, und ich denke, man kann sogar sagen, dass es besser denn je läuft.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22

