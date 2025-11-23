Max Verstappen: «Lando hat das Richtige getan»
Max Verstappen wirft sich in die Arme seiner Mannschaft
Schafft Max Verstappen das scheinbar Unmögliche? Der Niederländer hält mit seinem zweiten Las Vegas-Sieg (nach 2023) seine Titelchancen am Leben, aber das könnte schon in einer Woche vorbei sein.
Max hat in Nevada den Rückstand auf Norris um sieben Punkte verringert, aber die Hürde ist noch immer sehr hoch: 42 Punkte Rückstand, bei noch zwei Grands Prix und einem Sprint. Dafür liegt er nur noch zwölf Punkte hinter WM-Rang 2 von Oscar Piastri.
Max meint: «Es hat sich nichts geändert. Ich will aus jedem Rennen das Maximum machen, mehr kann ich nicht tun. Das Maximum war hier ein Sieg. Aber was die Gegner machen, das kann ich nicht beeinflussen.»
Vor dem Grand Prix hatte der nunmehr 69-fache GP-Sieger zugegeben: «Ich brauche ein wenig Pech der Gegner, damit meine Titelchance echt ist.»
Aber Norris hakt ein Spitzenergebnis nach dem anderen ab, nach den zwei Siegen in Mexiko und Brasilien war das hier in Las Vegas der zweite Rang.
Verstappen nach seinem achten GP-Sieg in den USA: «Es war ein interessantes Rennen. Im ersten Teil war jeder Fahrer am Ausloten, wieviel er riskieren kann, denn wir hatten wegen der Niederschläge im Training so gut wie keine Dauerlauf-Erfahrungen sammeln können.»
«Aber dann hat sich alles besser angefühlt als erwartet. Im ersten Teil des Grand Prix auf mittelharten Reifen lag das Auto anständig, danach, auf harten Walzen, lag der Wagen sehr gut. Aber ich musste immer aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Hier machte sich eine gute Kommunikation mit dem Kommandostand bezahlt. Alles in allem hat das sehr viel Spass gemacht.»
Wie hat Max die Sekunden nach dem Start erlebt? «Ich wollte links innen angreifen, und natürlich hat Lando das Richtige getan und diese linke Seite zu schützen versucht. Aber gerade an dieser Stelle ist es sehr leicht, sich auf der rutschigen Bahn zu verbremsen, und genau das ist Lando passiert.»
Wie sieht Verstappen die letzten beiden GP-Wochenenden? «Wir haben das Auto verbessert und können nun konstanter um Podestplätze kämpfen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir jedes Mal gewinnen können. Das ist ein guter Schritt nach vorne. Klar hätte das das ganze Jahr über so sein sollen, aber das war eben nicht so.»
«An den Titel denke ich nicht. Ich will einfach Spass haben, gute Leistungen zeigen, im Idealfall auf Pole stehen und Rennen gewinnen.»
«Heute habe ich mich extrem über den Sieg gefreut, weil es 2025 viel schwieriger ist, ein Rennen zu gewinnen als vor zwei Jahren. Damals haben wir mit einem überlegenen Auto die Siege reihenweise abgehakt, so ist das heute nicht mehr. Und ich freue mich einfach, weil wir uns aus grossen Schwierigkeiten freigearbeitet haben. Vor dem Hintergrund dieser Probleme dürfen wir auf diesen letzten Teil der Saison sehr stolz sein.»
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +20,741sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,650
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
07. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
11. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 408 Punkte
02. Piastri 378
03. Verstappen 366
04. Russell 291
05. Leclerc 222
06. Hamilton 149
07. Antonelli 132
08. Albon 73
09. Hadjar 47
10. Hülkenberg 45
11. Sainz 44
12. Bearman 40
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Stroll 32
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 786 Punkte
02. Mercedes 423
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 371
05. Williams 117
06. Racing Bulls 86
07. Aston Martin 72
08. Haas 70
09. Sauber 64
10. Alpine 22