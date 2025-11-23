Charles Leclerc: «Musste grosse Risiken eingehen»

Charles Leclerc wurde in Las Vegas als Sechster, nachdem er das Rennen von Startplatz 9 in Angriff genommen hatte. Der Ferrari-Star war zufrieden mit seiner eigenen Leistung, reist aber dennoch enttäuscht nach Hause.

Im Rennen von Las Vegas konnte sich Charles Leclerc verbessern. Der Monegasse nahm den drittletzten GP der Saison von Startplatz 9 in Angriff und war nach 50 Runden Sechster. Damit war er aber nicht glücklich. Nach dem Fallen der Zielflagge seufzte er: «Das ist kein gutes Resultat, der sechste Platz ist sehr enttäuschend.»

Gleichzeitig betonte der Ferrari-Star: «Was meine persönliche Performance angeht, fühlte es sich aber wie mein bisher bestes Rennen in dieser Saison an. Jeder Umlauf hat sich wie eine Quali-Runde angefühlt, und ich habe nicht viele Fehler gemacht. Ich bin also sehr glücklich mit meiner eigenen Leistung, aber der sechste Platz ist frustrierend.»

Mit Blick auf die Strategie hielt der 28-Jährige fest: «Ich hatte im Auto das Gefühl, dass wir uns da etwas vergriffen haben. Oscar Piastri war hinter uns, kam aber durch einen frühen Stopp nach vorne, genauso wie Kimi Antonelli. Das war etwas schade, denn wir haben da eine gute Chance verstreichen lassen, um etwas Besonderes zu zeigen. Denn das Tempo war da.»

Und der achtfache GP-Sieger schilderte: «Leider konnte Oscar nach dem Stopp den Heckflügel flachstellen, weil er wiederum hinter Kimi fuhr. Ich war schon mit viel Abtrieb unterwegs, und es war bereits vor dem Reifenwechsel praktisch unmöglich, vorbeizukommen. Ich musste grosse Risiken eingehen. Nach dem Stopp war es schlicht unmöglich, Oscar zu überholen. Er war viel zu schnell, was natürlich schade ist, aber den ersten Teil konnte ich geniessen. Es war sehr unterhaltsam, nur das Ergebnis fiel frustrierend aus.»





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +20,741sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +27,650

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

07. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

11. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

16. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 408 Punkte

02. Piastri 378

03. Verstappen 366

04. Russell 291

05. Leclerc 222

06. Hamilton 149

07. Antonelli 132

08. Albon 73

09. Hadjar 47

10. Hülkenberg 45

11. Sainz 44

12. Bearman 40

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 786 Punkte

02. Mercedes 423

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 371

05. Williams 117

06. Racing Bulls 86

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 64

10. Alpine 22



