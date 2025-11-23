Vegas-Schock: Norris reagiert auf Disqualifikation
Lando Norris
Es war ein schwieriges Rennen, das mit einem Tiefschlag endete: In Las Vegas hatte Lando Norris gute Aussichten, den zwölften Saisonsieg seiner Karriere einzufahren. Doch es sollte nicht sein. Im GP verlor er die Führung bereits auf den ersten Metern an Max Verstappen und büsste wegen eines Verbremsers auch die zweite Position ein.
Diese konnte er zwar zurückerobern und trotz Schleichgang in den letzten Runden bis ins Ziel retten. Doch wenige Stunden nach dem Fallen der Zielflagge wurde er – gemeinsam mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri aus der Wertung genommen. Der Grund: An beiden McLaren-Autos war die hintere Bodenplatte zu sehr abgeschliffen.
Norris sagt dazu: «Das war ein frustrierendes Tagesende! Gegen Ende des Rennens musste ich vom Gas, und jetzt wissen wir, dass dies auf Probleme mit unserem Auto zurückzuführen war, die schliesslich leider zur Disqualifikation geführt haben. Es ist frustrierend, so viele Punkte zu verlieren.»
«Als Team sind wir natürlich stets bestrebt, die bestmögliche Leistung zu zeigen, und diesmal haben wir das ganz offensichtlich nicht hinbekommen. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Deshalb konzentrieren wir uns voll und ganz auf das nächste Rennwochenende in Katar, wo wir versuchen werden, in jeder Session die bestmögliche Performance abzuliefern», fügte der 26-Jährige an.
Durch die Disqualifikation hat Norris 18 wichtige WM-Zähler verloren, die er für den zweiten Platz bekommen hätte. Nun geht er mit einem Vorsprung von 24 Punkten auf seine beiden WM-Rivalen Piastri und Max Verstappen in die zweitletzte WM-Runde des Jahres.
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22