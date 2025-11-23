Vegas-Schock: Norris reagiert auf Disqualifikation

Formel-1-WM-Leader Lando Norris durfte den GP in Las Vegas von der Pole in Angriff nehmen und kam als Zweiter ins Ziel. Wenige Stunden später wurde er aber wieder aus der Wertung genommen. Das sagt der McLaren-Star dazu.

Es war ein schwieriges Rennen, das mit einem Tiefschlag endete: In Las Vegas hatte Lando Norris gute Aussichten, den zwölften Saisonsieg seiner Karriere einzufahren. Doch es sollte nicht sein. Im GP verlor er die Führung bereits auf den ersten Metern an Max Verstappen und büsste wegen eines Verbremsers auch die zweite Position ein.

Diese konnte er zwar zurückerobern und trotz Schleichgang in den letzten Runden bis ins Ziel retten. Doch wenige Stunden nach dem Fallen der Zielflagge wurde er – gemeinsam mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri aus der Wertung genommen. Der Grund: An beiden McLaren-Autos war die hintere Bodenplatte zu sehr abgeschliffen.

Norris sagt dazu: «Das war ein frustrierendes Tagesende! Gegen Ende des Rennens musste ich vom Gas, und jetzt wissen wir, dass dies auf Probleme mit unserem Auto zurückzuführen war, die schliesslich leider zur Disqualifikation geführt haben. Es ist frustrierend, so viele Punkte zu verlieren.»

«Als Team sind wir natürlich stets bestrebt, die bestmögliche Leistung zu zeigen, und diesmal haben wir das ganz offensichtlich nicht hinbekommen. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Deshalb konzentrieren wir uns voll und ganz auf das nächste Rennwochenende in Katar, wo wir versuchen werden, in jeder Session die bestmögliche Performance abzuliefern», fügte der 26-Jährige an.

Durch die Disqualifikation hat Norris 18 wichtige WM-Zähler verloren, die er für den zweiten Platz bekommen hätte. Nun geht er mit einem Vorsprung von 24 Punkten auf seine beiden WM-Rivalen Piastri und Max Verstappen in die zweitletzte WM-Runde des Jahres.

Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22