Schock für Norris und Piastri: Disqualifikation droht

Alles deutet darauf hin, dass Lando Norris und Oscar Piastri in Las Vegas aus der Wertung genommen werden und damit den zweiten bzw. vierten Platz verlieren. Das wirkt sich deutlich auf den Kampf um den WM-Titel aus.

Wird das McLaren-Team in Las Vegas gleich zwei bittere Pillen schlucken müssen? Alles deutet darauf hin. Denn die Rennkommissare haben die beiden Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri zu sich zitiert. Der Grund: Bei der technischen Abnahme ihrer GP-Renner wurde festgestellt, dass die Bodenplatte an beiden Fahrzeugen zu stark abgeschliffen ist. Dies meldete Jo Bauer, der oberste Technikhüter der FIA und gab den Fall an die Regelhüter weiter.

Damit entsprechen die Autos wohl nicht dem Reglement – und müssen aus der Wertung genommen werden. Noch ist das Urteil nicht da, aber in den allermeisten Fällen, in denen Jo Bauer ein solches Vergehen feststellt, kommt es zur Disqualifikation. Das bedeutet, dass WM-Leader Norris den zweiten und sein WM-Gegner und Teamkollege Piastri den vierten Platz verlieren.

Nutzniesser wäre Max Verstappen. Der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team würde damit punktgleich mit Piastri bei 366 WM-Zählern liegen, während Norris mit nur 24 Punkten die WM anführt. Wir erinnern uns: 58 Punkte kann ein Fahrer in den letzten beiden WM-Runden noch maximal holen, wenn er den Sprint in Katar sowie die GP-Siege in Katar und Abu Dhabi für sich entscheidet.