Disqualifikationen: Schwerer Rückschlag für McLaren

Das McLaren-Team musste nach dem Rennen in Las Vegas gleich zwei bittere Pillen schlucken. Sowohl der zweitplatzierte Lando Norris als auch Oscar Piastri, der als Vierter gewertet wurde, wurden disqualifiziert.

Dass sich etwas bei McLaren tut, war schon kurz nach dem Rennen zu erkennen. Denn in der Box des Weltmeister-Teams wurden die Sichtschutz-Elemente aufgestellt, dazu war Jo Bauer, der oberste Technikpolizist der Königsklasse, beim Papaya-Team. Das konnte nichts Gutes heissen.

Die erste Vermutung war, dass die Sprit-Probe im Auto von Norris Probleme bereitete, schliesslich hatte der Brite die letzten Runden im Schleichgang verbracht, angeblich um Benzin zu sparen. Teamchef Andrea Stella beschwichtigte, man habe nur auf Nummer sicher gehen wollen.

Doch bald war klar: Das Hauptproblem waren die Bodenplatten, die an beiden Rennern aus Woking zu stark abgeschliffen waren und deshalb nicht mehr den entsprechenden Vorgaben im technischen Reglement entsprachen. Konkret wurde Artikel 3.5.9 des technischen Reglements verletzt, der vorgibt, dass die Mindestdicke für die Bodenplatten 9 mm betragen muss.

Die Messung wurde im Beisein der Regelhüter Garry Connelly, Loïc Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi und Steve Pence sowie drei McLaren-Vertretern wiederholt und brachte das gleiche Ergebnis hervor. Deshalb wurden beide Autos aus der Wertung genommen, denn sie entsprachen nicht den technischen Vorgaben und waren damit illegal.

Wir erinnern uns: Das gleiche Schicksal ereilte bereits Ferrari im China-GP. Da wurden sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton disqualifiziert, wobei der GP-Renner des Monegassen wegen Untergewichts aus der Wertung genommen wurde. Beim siebenfachen Weltmeister entsprach die Bodenplatte nicht den Vorgaben.

Durch die Disqualifikationen wird der WM-Fight um die Fahrer-Krone wieder spannender. Denn Norris hat nunmehr 390 Punkte und damit nur 24 Punkte Vorsprung auf Piastri und Titelverteidiger Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Star zieht durch seinen Sieg in Las Vegas mit dem zweitplatzierten Australier gleich.





Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22